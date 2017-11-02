Владислав Игнатьев: даже не ждал приглашения в сборную

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев признался, что узнал о вызове в сборную России на контрольные матчи против Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября) от журналистов.– Ой, если честно, даже не ждал приглашения в национальную команду, не думал. На поле оставил много эмоций. В понедельник побыл с семьей, о вызове узнал от вас, журналистов. Лучше ли всех в России "Локомотив" использует контратаки? Действительно, у нас неплохо получается действовать вторым номером. Поэтому и набирали очки. Но нужно продолжать в том же ключе.