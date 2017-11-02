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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Владислав Игнатьев: даже не ждал приглашения в сборную
Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев признался, что узнал о вызове в сборную России на контрольные матчи против Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября) от журналистов.
- Когда возвращались в Москву после блестящей победы над "Зенитом", не появилось предчувствие, что на следующий день вас ждет такой сюрприз?
– Ой, если честно, даже не ждал приглашения в национальную команду, не думал. На поле оставил много эмоций. В понедельник побыл с семьей, о вызове узнал от вас, журналистов. Лучше ли всех в России "Локомотив" использует контратаки? Действительно, у нас неплохо получается действовать вторым номером. Поэтому и набирали очки. Но нужно продолжать в том же ключе.
"Спорт-Экспресс"
- Когда возвращались в Москву после блестящей победы над "Зенитом", не появилось предчувствие, что на следующий день вас ждет такой сюрприз?
– Ой, если честно, даже не ждал приглашения в национальную команду, не думал. На поле оставил много эмоций. В понедельник побыл с семьей, о вызове узнал от вас, журналистов. Лучше ли всех в России "Локомотив" использует контратаки? Действительно, у нас неплохо получается действовать вторым номером. Поэтому и набирали очки. Но нужно продолжать в том же ключе.
"Спорт-Экспресс"
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