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Владислав Игнатьев: даже не ждал приглашения в сборную

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев признался, что узнал о вызове в сборную России на контрольные матчи против Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября) от журналистов.

- Когда возвращались в Москву после блестящей победы над "Зенитом", не появилось предчувствие, что на следующий день вас ждет такой сюрприз?

– Ой, если честно, даже не ждал приглашения в национальную команду, не думал. На поле оставил много эмоций. В понедельник побыл с семьей, о вызове узнал от вас, журналистов. Лучше ли всех в России "Локомотив" использует контратаки? Действительно, у нас неплохо получается действовать вторым номером. Поэтому и набирали очки. Но нужно продолжать в том же ключе.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Игнатьев Локомотив Сборная России
Сегодня, 17:30
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