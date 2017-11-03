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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Александр Кокорин: нужно переключиться на чемпионат и вернуть победы, по которым уже соскучились (2)
Кирилл Панченко: каждый матч в премьер-лиге даётся очень сложно
Форвард "Динамо" Кирилл Панченко, продолжающий восстановление от травмы, поделился своим мнением о конкуренции в премьер-лиге.
"Наверное, скажу банальность, но слабых соперников у нас сейчас нет. Тем более в РФПЛ — высшем эшелоне российского футбола. Да, нам не очень удаются матчи с такими командами, как "Арсенал", "Урал" или "Уфа". Хотя я не могу сказать, что мы их недооценивали и относились к этим матчам не так серьезно, как к "Спартаку", "Зениту" и ЦСКА. Но ведь и "Арсенал" тоже хочет побеждать, набирать очки. Обыграл он не только нас, но и "Зенит". Поэтому неправильно делить соперников на слабых и сильных. Каждый матч даётся очень сложно. Никто просто так очки вам не отдаст. В этом смысле лига очень выросла за последнее время. Конкуренция очень жёсткая", — цитируют Панченко "Известия".
"Наверное, скажу банальность, но слабых соперников у нас сейчас нет. Тем более в РФПЛ — высшем эшелоне российского футбола. Да, нам не очень удаются матчи с такими командами, как "Арсенал", "Урал" или "Уфа". Хотя я не могу сказать, что мы их недооценивали и относились к этим матчам не так серьезно, как к "Спартаку", "Зениту" и ЦСКА. Но ведь и "Арсенал" тоже хочет побеждать, набирать очки. Обыграл он не только нас, но и "Зенит". Поэтому неправильно делить соперников на слабых и сильных. Каждый матч даётся очень сложно. Никто просто так очки вам не отдаст. В этом смысле лига очень выросла за последнее время. Конкуренция очень жёсткая", — цитируют Панченко "Известия".
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