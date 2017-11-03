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Александр Кокорин установил личный рекорд сезонной результативности

Форвард "Зенита" Александр Кокорин благодаря голу в ворота "Русенборга" в 4-м туре Лиги Европы (1:1) улучшил своё личное достижение, установленное в сезоне-2013/14, когда он отличился 15 раз в 35 матчах за "Динамо"и сборную России.

В нынешнем сезоне на счету Кокорина уже 16-ть голов.

Кокорин перешел в "Зенит" в январе 2016-го и провёл 75 матчей, в которых забил 29 мячей и отдал 10 результативных передач.

История "Зенита"
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 17:18
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