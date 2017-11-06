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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Аршавин: надеюсь, что жена простит меня и вернется
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин надеется, что его жена Алиса Казьмина сможет простить его и вернется в семью.
"Мы расстались, потому что я действительно делал неправильные по отношению к Алисе вещи, а в какой-то момент перешел все возможные границы. Да, я гулял и безумно жалею об этом. Понимаю, что, к сожалению, время назад не повернуть, уже ничего не исправить... Единственное, на что остается надеяться, что жена сможет меня простить и вернется.
Трудно сказать, как долго она шла к этому. Но я по-прежнему хочу сохранить семью, верю, что Алиса останется со мной – это самый близкий человек, которого очень люблю. То, что у меня было с ней, не испытывал больше ни с кем другим. Моя мама, Татьяна Ивановна, сильно расстроилась, когда узнала, что мы расстались. Она с самого начала подружилась с Алисой, нашла общий язык с детьми, часто приезжала в Алма-Ату, гуляла с ними, помогала воспитывать, все вместе болели за меня на стадионе", - цитирует Аршавина "СтарХит".
Напомним, в 2012 году Аршавин пережил громкий развод, оставив мать своих троих детей Юлию Барановскую. 1 сентября 2016 года футболист женился на Казьминой. У них есть общая дочь.
"Мы расстались, потому что я действительно делал неправильные по отношению к Алисе вещи, а в какой-то момент перешел все возможные границы. Да, я гулял и безумно жалею об этом. Понимаю, что, к сожалению, время назад не повернуть, уже ничего не исправить... Единственное, на что остается надеяться, что жена сможет меня простить и вернется.
Трудно сказать, как долго она шла к этому. Но я по-прежнему хочу сохранить семью, верю, что Алиса останется со мной – это самый близкий человек, которого очень люблю. То, что у меня было с ней, не испытывал больше ни с кем другим. Моя мама, Татьяна Ивановна, сильно расстроилась, когда узнала, что мы расстались. Она с самого начала подружилась с Алисой, нашла общий язык с детьми, часто приезжала в Алма-Ату, гуляла с ними, помогала воспитывать, все вместе болели за меня на стадионе", - цитирует Аршавина "СтарХит".
Напомним, в 2012 году Аршавин пережил громкий развод, оставив мать своих троих детей Юлию Барановскую. 1 сентября 2016 года футболист женился на Казьминой. У них есть общая дочь.
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