Далер Кузяев: Рамзан Кадыров - хороший футболист, человек спортивный, – себя держит в отличной форме

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев рассказал, что в Чечне очень гостеприимный и внимательный народ. Напомним, ранее Кузяев выступал за "Терек", который ныне называется "Ахмат".– В отношении многих регионов есть стереотипы. До меня они тоже доходили перед переходом в "Терек". Но если и была маленькая настороженность, улетучилась она сразу. Ребята в команде приняли очень доброжелательно, капитан Ризван Уциев – местный, меня поддерживал, поэтому я с первого дня там чувствовал себя очень комфортно. Народ в республике очень гостеприимный, внимательный.– Обычно общается с командой раз-два в год. Первый раз Рамзан Ахматович приглашал нас в свою резиденцию, потом как-то собирались в ресторане. Блюда, костюмы, танцы – на весь этот местный колорит посмотреть было очень интересно. А однажды Кадыров и в тренировке с нами участвовал. Играл в двустороннем матче. Всего минут десять побегал, но по-настоящему: никто перед президентом республики специально не расступался, ног никто не убирал. Все было естественно.– Хороший. Видно, что человек спортивный, – себя держит в отличной форме, футболом живет.