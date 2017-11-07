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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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18:07
Далер Кузяев: Рамзан Кадыров - хороший футболист, человек спортивный, – себя держит в отличной форме
Далер Кузяев: Рамзан Кадыров - хороший футболист, человек спортивный, – себя держит в отличной форме
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Федор Кудряшов: интересно будет сыграть против Месси, он один как пять футболистов (видео) (2)
Далер Кузяев: Рамзан Кадыров - хороший футболист, человек спортивный, – себя держит в отличной форме
Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев рассказал, что в Чечне очень гостеприимный и внимательный народ. Напомним, ранее Кузяев выступал за "Терек", который ныне называется "Ахмат".
– Вы приехали в Грозный, когда вам еще было двадцать. Своеобразное, говорят, место.
– В отношении многих регионов есть стереотипы. До меня они тоже доходили перед переходом в "Терек". Но если и была маленькая настороженность, улетучилась она сразу. Ребята в команде приняли очень доброжелательно, капитан Ризван Уциев – местный, меня поддерживал, поэтому я с первого дня там чувствовал себя очень комфортно. Народ в республике очень гостеприимный, внимательный.
– Рамзан Кадыров – частый гость в команде?
– Обычно общается с командой раз-два в год. Первый раз Рамзан Ахматович приглашал нас в свою резиденцию, потом как-то собирались в ресторане. Блюда, костюмы, танцы – на весь этот местный колорит посмотреть было очень интересно. А однажды Кадыров и в тренировке с нами участвовал. Играл в двустороннем матче. Всего минут десять побегал, но по-настоящему: никто перед президентом республики специально не расступался, ног никто не убирал. Все было естественно.
– Какой Рамзан Кадыров футболист?
– Хороший. Видно, что человек спортивный, – себя держит в отличной форме, футболом живет.
"Футбол"
– Вы приехали в Грозный, когда вам еще было двадцать. Своеобразное, говорят, место.
– В отношении многих регионов есть стереотипы. До меня они тоже доходили перед переходом в "Терек". Но если и была маленькая настороженность, улетучилась она сразу. Ребята в команде приняли очень доброжелательно, капитан Ризван Уциев – местный, меня поддерживал, поэтому я с первого дня там чувствовал себя очень комфортно. Народ в республике очень гостеприимный, внимательный.
– Рамзан Кадыров – частый гость в команде?
– Обычно общается с командой раз-два в год. Первый раз Рамзан Ахматович приглашал нас в свою резиденцию, потом как-то собирались в ресторане. Блюда, костюмы, танцы – на весь этот местный колорит посмотреть было очень интересно. А однажды Кадыров и в тренировке с нами участвовал. Играл в двустороннем матче. Всего минут десять побегал, но по-настоящему: никто перед президентом республики специально не расступался, ног никто не убирал. Все было естественно.
– Какой Рамзан Кадыров футболист?
– Хороший. Видно, что человек спортивный, – себя держит в отличной форме, футболом живет.
"Футбол"
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