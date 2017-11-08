Андрей Ещенко: хочется закончить карьеру в "Спартаке"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал, что он не мог отказаться от предложения красно-белых.– Тут нет ничего странного или случайного. Меня хотели видеть в составе "Спартака" еще за год до того момента, как я подписал контракт со спартаковцами. Тогда не получилось. Через год со второй попытки пригласили еще раз. Я, уже будучи свободным агентом, естественно, пошел… От таких предложений не отказываются.– Так-то сложно сказать: что у тебя будет завтра, через два или три года. Сейчас физически я чувствую себя вполне нормально. Хотелось бы, конечно, и закончить свою карьеру в "Спартаке". Может быть, позже даже пригодился бы где-то в структуре спартаковского клуба.