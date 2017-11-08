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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Ещенко: хочется закончить карьеру в "Спартаке"
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал, что он не мог отказаться от предложения красно-белых.
– Когда вы пришли в "Спартак" свободным агентом, возник вопрос: Ещенко уже за 30, поможет ли он? Почему этот игрок? Как же все-таки вы оказались в "Спартаке"?
– Тут нет ничего странного или случайного. Меня хотели видеть в составе "Спартака" еще за год до того момента, как я подписал контракт со спартаковцами. Тогда не получилось. Через год со второй попытки пригласили еще раз. Я, уже будучи свободным агентом, естественно, пошел… От таких предложений не отказываются.
– Как долго вы готовы играть в "Спартаке" на самом высоком уровне?
– Так-то сложно сказать: что у тебя будет завтра, через два или три года. Сейчас физически я чувствую себя вполне нормально. Хотелось бы, конечно, и закончить свою карьеру в "Спартаке". Может быть, позже даже пригодился бы где-то в структуре спартаковского клуба.
Bobsoccer.ru
– Когда вы пришли в "Спартак" свободным агентом, возник вопрос: Ещенко уже за 30, поможет ли он? Почему этот игрок? Как же все-таки вы оказались в "Спартаке"?
– Тут нет ничего странного или случайного. Меня хотели видеть в составе "Спартака" еще за год до того момента, как я подписал контракт со спартаковцами. Тогда не получилось. Через год со второй попытки пригласили еще раз. Я, уже будучи свободным агентом, естественно, пошел… От таких предложений не отказываются.
– Как долго вы готовы играть в "Спартаке" на самом высоком уровне?
– Так-то сложно сказать: что у тебя будет завтра, через два или три года. Сейчас физически я чувствую себя вполне нормально. Хотелось бы, конечно, и закончить свою карьеру в "Спартаке". Может быть, позже даже пригодился бы где-то в структуре спартаковского клуба.
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