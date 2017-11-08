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Андрей Ещенко: хочется закончить карьеру в "Спартаке"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал, что он не мог отказаться от предложения красно-белых.

– Когда вы пришли в "Спартак" свободным агентом, возник вопрос: Ещенко уже за 30, поможет ли он? Почему этот игрок? Как же все-таки вы оказались в "Спартаке"?

– Тут нет ничего странного или случайного. Меня хотели видеть в составе "Спартака" еще за год до того момента, как я подписал контракт со спартаковцами. Тогда не получилось. Через год со второй попытки пригласили еще раз. Я, уже будучи свободным агентом, естественно, пошел… От таких предложений не отказываются.

– Как долго вы готовы играть в "Спартаке" на самом высоком уровне?

– Так-то сложно сказать: что у тебя будет завтра, через два или три года. Сейчас физически я чувствую себя вполне нормально. Хотелось бы, конечно, и закончить свою карьеру в "Спартаке". Может быть, позже даже пригодился бы где-то в структуре спартаковского клуба.

Bobsoccer.ru
Теги: Ешенко Спартак
Сегодня, 20:18
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№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Не дадут, не знаю ни одного футболиста спартака, кто бы закончил карьеру в этой, с позволения сказать, команде. К неудивлению, очень легко проследить, как заканчивается карьера футболиста народного колхоза:
во-первых, это ярлык избавиться, очень распространённый в последние 16 лет, по причине оголтелой нетерпимости всего мясного сброда.
во-вторых, только им ведомый ярлык "не соответствие уровню". Эксперту очень сложно судить, о каком уровне идёт речь.
в-третьих, выжать все соки из футболиста, а когда не может, посадить на уколы, которые в последствии приводят к хроническим травмам, и как следствие(см.п.1).
в-четвёртых: игрок бежит сам оттуда, соглашаясь на понижение зарплаты, попадает в приличную команду и показывает там класс. При этом получая бонус в виде душевного равновесия.

Ещенко ждёт любой из первых трёх вариантов, по четвертому не сработают возрастные ограничения.

А по поводу " закончить карьеру в спартаке", можно сделать опрос, кто смог ТАКОЕ.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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