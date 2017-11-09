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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Алексей Сафонов: по каждой игре видно, что "Локомотив" играет все лучше
Известный футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал лидерство "Локомотива" в нынешнем сезоне РФПЛ.
"Локомотив", кстати, лидирует в РФПЛ не только за счет братьев Миранчуков. Играют на поле не деньги, я еще раз это повторяю. Яркий пример как раз — "Локомотив" и его противоборство со всемогущим в финансовом плане "Зенитом". По каждой игре видно, что команда Семина играет все лучше. Как это было с "Рубином" в год его чемпионства — глаза горят у ребят. Плюс, наверное, один из лучших сезонов проводит Фернандеш, просто блестяще играет. В последних играх Фарфан начал забивать. До этого не очень смотрелся, думалось, что он приехал в Россию доигрывать. Видно, что игроки бьются и за тренера, и за результат, и за свою репутацию. И играют для болельщиков. Видно, что Юрий Семин создал крепкий коллектив.
По сути, он заткнул своим результатом президента клуба Илью Геркуса. Ведь сейчас возможность отставки тренера даже не обсуждается, как это было еще совсем недавно. Например, советник Геркуса — экс-футболист "Локо" Дмитрий Булыкин в одном из интервью говорил, что Семин, возможно, как-то неправильно тренирует. А после победы 3:0 над "Зенитом" тот же Булыкин говорит уже, что Юрию Палычу нет равных в тренерском цеху. Но советник Геркуса, видимо, должен был говорить то, что боссу приятно услышать. Хотя я считаю, что Семин всем, кому надо, давно все доказал.
В начале сезона я говорил, что победа "Зенита" в чемпионате неминуема. При всем вышеизложенном от своих слов не отказываюсь. В конце концов так и будет. Нынешний спад лишний раз показал, что Константин Сарсания был для "Зенита" больше, чем спортивный директор. Как только он скончался, команда не может выиграть в чемпионате пять игр. Думаю, "Зениту" пауза на матчи сборных как раз поможет прийти в себя. В отличие от "Локомотива", который набрал отличный ход. Но "Зенит" все же чемпионство не упустит. Я не вижу, что им, с таким составом и с такими ресурсами, помешает", — цитирует Сафонова "Реальное время".
"Локомотив", кстати, лидирует в РФПЛ не только за счет братьев Миранчуков. Играют на поле не деньги, я еще раз это повторяю. Яркий пример как раз — "Локомотив" и его противоборство со всемогущим в финансовом плане "Зенитом". По каждой игре видно, что команда Семина играет все лучше. Как это было с "Рубином" в год его чемпионства — глаза горят у ребят. Плюс, наверное, один из лучших сезонов проводит Фернандеш, просто блестяще играет. В последних играх Фарфан начал забивать. До этого не очень смотрелся, думалось, что он приехал в Россию доигрывать. Видно, что игроки бьются и за тренера, и за результат, и за свою репутацию. И играют для болельщиков. Видно, что Юрий Семин создал крепкий коллектив.
По сути, он заткнул своим результатом президента клуба Илью Геркуса. Ведь сейчас возможность отставки тренера даже не обсуждается, как это было еще совсем недавно. Например, советник Геркуса — экс-футболист "Локо" Дмитрий Булыкин в одном из интервью говорил, что Семин, возможно, как-то неправильно тренирует. А после победы 3:0 над "Зенитом" тот же Булыкин говорит уже, что Юрию Палычу нет равных в тренерском цеху. Но советник Геркуса, видимо, должен был говорить то, что боссу приятно услышать. Хотя я считаю, что Семин всем, кому надо, давно все доказал.
В начале сезона я говорил, что победа "Зенита" в чемпионате неминуема. При всем вышеизложенном от своих слов не отказываюсь. В конце концов так и будет. Нынешний спад лишний раз показал, что Константин Сарсания был для "Зенита" больше, чем спортивный директор. Как только он скончался, команда не может выиграть в чемпионате пять игр. Думаю, "Зениту" пауза на матчи сборных как раз поможет прийти в себя. В отличие от "Локомотива", который набрал отличный ход. Но "Зенит" все же чемпионство не упустит. Я не вижу, что им, с таким составом и с такими ресурсами, помешает", — цитирует Сафонова "Реальное время".
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