Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

На матче "Краснодар" - "Спартак" ожидается аншлаг

Матч 17-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Спартак" пройдёт при аншлаге.

Последний билет на данную встречу нашёл своего обладателя в понедельник, 13 ноября. Напомним, очный поединок команд состоится 18 ноября.

ФК "Краснодар"
Теги: Краснодар Спартак
Сегодня, 19:19
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.