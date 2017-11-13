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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Александр Мостовой: я бы хотел посмотреть на Моуринью в "Астон Вилле" с бюджетом в 30 миллионов евро (8)
Александр Мостовой: я бы хотел посмотреть на Моуринью в "Астон Вилле" с бюджетом в 30 миллионов евро (8)
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Игроки "Автомобилиста" и "Урала" собрали почти 500 тысяч рублей, сыграв в благотворительном матче
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Сергей Ревякин покинул "Арарат" (1)
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На матче "Краснодар" - "Спартак" ожидается аншлаг
Матч 17-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Спартак" пройдёт при аншлаге.
Последний билет на данную встречу нашёл своего обладателя в понедельник, 13 ноября. Напомним, очный поединок команд состоится 18 ноября.
ФК "Краснодар"
Последний билет на данную встречу нашёл своего обладателя в понедельник, 13 ноября. Напомним, очный поединок команд состоится 18 ноября.
ФК "Краснодар"
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