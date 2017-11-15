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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юрий Сёмин: не видел ни разу, чтобы Денисов опоздал на тренировку, нарушил режим или не лёг под удар
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал отсутствие полузащитника Игоря Денисова в сборной России при Станиславе Черчесове.
"В первую очередь надо говорить о его отношении к футболу, а оно у него профессиональное. Я не видел ни разу, чтобы Денисов опоздал на тренировку, нарушил режим или не лёг под удар. А дальше тренер должен решить сам, брать игрока или нет. У меня отношение к игроку складывается по футбольным критериям. Будет он полезен на поле? Значит надо брать. Если нет, значит нет", - цитирует тренера "Советский спорт".
"В первую очередь надо говорить о его отношении к футболу, а оно у него профессиональное. Я не видел ни разу, чтобы Денисов опоздал на тренировку, нарушил режим или не лёг под удар. А дальше тренер должен решить сам, брать игрока или нет. У меня отношение к игроку складывается по футбольным критериям. Будет он полезен на поле? Значит надо брать. Если нет, значит нет", - цитирует тренера "Советский спорт".
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