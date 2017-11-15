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Георгий Щенников намерен остаться в ЦСКА

Представители "Галатасарая" не делали предложения защитнику ЦСКА Георгию Щенникову, информирует "Спорт-Экспресс".

Ранее сайт futbolarena.com распространил информацию, согласно которой игроком сборной России интересуется турецкий гранд. По информации источника, это не соответствует действительности и сам 26-летний футболист не планирует покидать родной клуб.
Теги: Щенников ЦСКА Галатасарай
Вчера, 23:21
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