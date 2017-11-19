Сергей Фурсенко: "Зенит" будет чемпионом

19 ноября обладатели первого чемпионского трофея "Зенита" в российской истории клуба собрались вместе, чтобы отпраздновать десятилетний юбилей победы.На стадион "Санкт-Петербург" приехали Камил Чонтофальски, Вячеслав Малафеев, Михаил Кержаков, Юрий Лебедев, Александр Анюков, Ивица Крижанац, Александр Горшков, Константин Зырянов, Владислав Радимов, Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук, Радек Ширл и Павел Погребняк.Сперва чемпионы дали интервью болельщикам в рамках проекта «Диалоги на Крестовском», затем в течение полутора часов проводили автограф-сессию с гостями арены. В 18:00 по петербургскому времени "Зенит"-2007 собрался на газоне «Санкт-Петербурга». На церемонию не смогли прибыть Ким Дон Джин, Алехандро Домингес, Мартин Шкртел, Игорь Денисов и Николас Ломбертс — они обратились к болельщикам с помощью видеопосланий."Браво, Крестовский! Все, что мы делаем, мы делаем для вас, — сказал президент "Зенита" Сергей Фурсенко. — Сегодня мы празднуем десятилетие нашего чемпионства. Адвокаат не смог приехать, но просил передать слова благодарности болельщикам "Зенита". Спасибо игрокам "Зенита". Сегодня золотой состав "Зенита" 2007-го года передает эстафету игрокам "Зенита"-2017 года. "Зенит" будет чемпионом. "Зенит" — чемпион! Ура!