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Сергей Фурсенко: "Зенит" будет чемпионом

19 ноября обладатели первого чемпионского трофея "Зенита" в российской истории клуба собрались вместе, чтобы отпраздновать десятилетний юбилей победы.

На стадион "Санкт-Петербург" приехали Камил Чонтофальски, Вячеслав Малафеев, Михаил Кержаков, Юрий Лебедев, Александр Анюков, Ивица Крижанац, Александр Горшков, Константин Зырянов, Владислав Радимов, Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук, Радек Ширл и Павел Погребняк.

Сперва чемпионы дали интервью болельщикам в рамках проекта «Диалоги на Крестовском», затем в течение полутора часов проводили автограф-сессию с гостями арены. В 18:00 по петербургскому времени "Зенит"-2007 собрался на газоне «Санкт-Петербурга». На церемонию не смогли прибыть Ким Дон Джин, Алехандро Домингес, Мартин Шкртел, Игорь Денисов и Николас Ломбертс — они обратились к болельщикам с помощью видеопосланий.

"Браво, Крестовский! Все, что мы делаем, мы делаем для вас, — сказал президент "Зенита" Сергей Фурсенко. — Сегодня мы празднуем десятилетие нашего чемпионства. Адвокаат не смог приехать, но просил передать слова благодарности болельщикам "Зенита". Спасибо игрокам "Зенита". Сегодня золотой состав "Зенита" 2007-го года передает эстафету игрокам "Зенита"-2017 года. "Зенит" будет чемпионом. "Зенит" — чемпион! Ура!

ФК "Зенит"
Теги: Фурсенко Зенит
Сегодня, 19:11
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№11 Написал: nami-sv (Сегодня, 19:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Если человек идиот-это навсегда.Слышал его бред про чемпионство России в 2018,слышал его лепет Путину...А вот сейчас и не смешно почему-то.Всё решено?Так снимать грязных бомжей нужно и отправлять в КФК.
Регистрация: 9.08.2015
№10 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 19:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Что заъебывает в этих дураках , так это то, что они свято верят в своих психотерапевтов.
Ты хоть башку на каплю включи --- нет!!!! "У меня установка на победу ..." А Фурс это вооще клоун свято верящий в силу бабла и бестолковый в итоге и по результату...
Регистрация: 5.03.2017
№9 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 19:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вы локомотив догоните сперва.


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№8 Написал: miktar (Сегодня, 19:19) #
  • +2
  •  (2)
online

Ну, если это уже решено в кабинетах, то точно будет "чемпионом".


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№7 Написал: mah IBIZA (Сегодня, 19:19) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чемпион уже назначен Миллером и МУТКО.

СЕРГЕЙ ФУРСЕНКО: Зенит" будет чемпионом. "Зенит" — чемпион! Ура!

Дальше можно не смотреть футбол.


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Верность и сила
Регистрация: 17.07.2009
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:19) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Уже после этих слов Прокуратура должна работать, засучив рукава.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: Tokio581 (Сегодня, 19:18) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Смелое заявление
Регистрация: 18.04.2016
№4 Написал: Викторис (Сегодня, 19:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Пару чемоданчиков уже что отнес
Регистрация: 8.04.2017
№3 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 19:15) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кабинетным чемпионом он будет. Впрочем - почему "будет"?.. И ведь действительно "браво": распилили 3 бюджета - и ничего!
Регистрация: 2.08.2013
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:14) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
да знаем мы, знаем, и без твоих воплей, Дурсенко..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 19:13) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не будет! laughing


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
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