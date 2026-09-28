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Семак - о серии пенальти с "Шанхай Шэньхуа": зрителям наверняка понравилось

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о результате товарищеского матча с "Шанхай Шэньхуа".
Фото: ФК "Зенит"
Российский специалист считает, что фанатам понравилась интрига в матче с китайской командой.

"Стал ли матч хорошей итоговой точкой визита "Зенита" в Шанхай? Думаю, да. Тем более что болельщики забитые мячи все же увидели (улыбается).

А если серьезно, победитель не был известен до последнего мгновения, и зрителям это наверняка понравилось", - сказал Семак "Матч ТВ".

Товарищеский матч между "Зенитом" и "Шанхай Шэньхуа" состоялся 27 сентября в Китае. Основное время закончилось со счетом 0:0, а в серии пенальти сине-бело-голубые под руководством Сергея Семака победили - 4:3.

На данный момент "Шанхай Шэньхуа" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Китая, набрав 33 очка в 26 встречах.

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