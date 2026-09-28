Семак - о серии пенальти с "Шанхай Шэньхуа": зрителям наверняка понравилось

"Стал ли матч хорошей итоговой точкой визита "Зенита" в Шанхай? Думаю, да. Тем более что болельщики забитые мячи все же увидели (улыбается).
А если серьезно, победитель не был известен до последнего мгновения, и зрителям это наверняка понравилось", - сказал Семак "Матч ТВ".
Товарищеский матч между "Зенитом" и "Шанхай Шэньхуа" состоялся 27 сентября в Китае. Основное время закончилось со счетом 0:0, а в серии пенальти сине-бело-голубые под руководством Сергея Семака победили - 4:3.
На данный момент "Шанхай Шэньхуа" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Китая, набрав 33 очка в 26 встречах.