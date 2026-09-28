Казанский объяснил неудачный старт Клоппа в сборной Германии

Известный тележурналист и блогер Денис Казанский специально для Rusfootball.info прокомментировал самый неудачный в истории сборной Германии старт от Юргена Клоппа.

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С высокой интенсивностью, попыткой растянуть оборону соперника. Если против Голландии это ещё как-то работало, то с наглухо закрывшейся Грецией абсолютно нет. Та искала себя в контратаке, и в одной из них нашла.

- Интересный эксперимент, когда тренер вызывает 44 игрока, делит на два состава и предоставляет каждому по две игры. Такая вот новаторская штука, поэтому результат вторичен. Пока увидели один вариант, пытавшийся сыграть в знаменитый футбол Клоппа, который сделал его большим тренером и в Дортмунде, и в Ливерпуле.В этом немецком варианте "А" на первые два матча не нашлось тех людей, которые бы стали отмычкой к таким проблемам. Вот Вирц и Мусиала, которые будут играть во вторую очередь, способны на сей счёт что-то придумать. А Шаде и Адейеми не справились. Поэтому результат с греками неожиданен только цифрами на табло, а не с точки зрения процесса. Насчёт сейчас обращать внимание не стоит, что и порекомендую немецким болельщикам, - сказал Казанский.Юрген Клопп стал главным тренером сборной Германии 15 августа. Под его руководством команда сыграла вничью с Нидерландами (1:1) и уступила Греции (0:1) в рамках группового этапа Лиги наций.