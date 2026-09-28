Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Армения
19:00
ЧерногорияНе начат
Латвия
19:00
КипрНе начат
Грузия
19:00
УкраинаНе начат
Румыния
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Северная Ирландия
21:45
ВенгрияНе начат
Турция
21:45
ИталияНе начат
Швеция
21:45
ПольшаНе начат
Бельгия
21:45
ФранцияНе начат

Казанский объяснил неудачный старт Клоппа в сборной Германии

Известный тележурналист и блогер Денис Казанский специально для Rusfootball.info прокомментировал самый неудачный в истории сборной Германии старт от Юргена Клоппа.
Фото: Getty Images
- Интересный эксперимент, когда тренер вызывает 44 игрока, делит на два состава и предоставляет каждому по две игры. Такая вот новаторская штука, поэтому результат вторичен. Пока увидели один вариант, пытавшийся сыграть в знаменитый футбол Клоппа, который сделал его большим тренером и в Дортмунде, и в Ливерпуле.

С высокой интенсивностью, попыткой растянуть оборону соперника. Если против Голландии это ещё как-то работало, то с наглухо закрывшейся Грецией абсолютно нет. Та искала себя в контратаке, и в одной из них нашла.

В этом немецком варианте "А" на первые два матча не нашлось тех людей, которые бы стали отмычкой к таким проблемам. Вот Вирц и Мусиала, которые будут играть во вторую очередь, способны на сей счёт что-то придумать. А Шаде и Адейеми не справились. Поэтому результат с греками неожиданен только цифрами на табло, а не с точки зрения процесса. Насчёт сейчас обращать внимание не стоит, что и порекомендую немецким болельщикам, - сказал Казанский.

Юрген Клопп стал главным тренером сборной Германии 15 августа. Под его руководством команда сыграла вничью с Нидерландами (1:1) и уступила Греции (0:1) в рамках группового этапа Лиги наций.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится