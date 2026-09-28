Зиньковский сыграет за "Спартак" в ближайшее время, утверждает Ларин

Бывший спортивный директор "Чертаново" Николай Ларин высказался о воспитаннике академии клуба Антоне Зиньковском.

Фото: ФК "Спартак"

В итоге он остался в "Спартаке" по крайней мере до зимы. Дам вам один инсайд: Зиньковский сыграет за " Спартак " в ближайшее время", - сказал Ларин "Матч ТВ"

Николай Ларин заявил, что российский нападающий в скором времени сыграет за красно-белых."Огорчает ли меня история Антона Зиньковского? Очень огорчает. У него были предложения от клубов Первой лиги, он ждал РПЛ, но не дождался, а там уже было поздно. На "Сочи" наложили бан, когда можно было решить вопрос.Антон Зиньковский выступает в составе московского "Спартака" с лета 2022 года. В текущем сезоне левый вингер не провел ни одного матча за клуб и находился вне заявки. Соглашение российского футболиста с красно-белыми рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 30-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 2 миллиона евро.