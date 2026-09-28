Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Армения
19:00
ЧерногорияНе начат
Латвия
19:00
КипрНе начат
Грузия
19:00
УкраинаНе начат
Румыния
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Северная Ирландия
21:45
ВенгрияНе начат
Турция
21:45
ИталияНе начат
Швеция
21:45
ПольшаНе начат
Бельгия
21:45
ФранцияНе начат

Зиньковский сыграет за "Спартак" в ближайшее время, утверждает Ларин

Бывший спортивный директор "Чертаново" Николай Ларин высказался о воспитаннике академии клуба Антоне Зиньковском.
Фото: ФК "Спартак"
Николай Ларин заявил, что российский нападающий в скором времени сыграет за красно-белых.

"Огорчает ли меня история Антона Зиньковского? Очень огорчает. У него были предложения от клубов Первой лиги, он ждал РПЛ, но не дождался, а там уже было поздно. На "Сочи" наложили бан, когда можно было решить вопрос.

В итоге он остался в "Спартаке" по крайней мере до зимы. Дам вам один инсайд: Зиньковский сыграет за "Спартак" в ближайшее время", - сказал Ларин "Матч ТВ".

Антон Зиньковский выступает в составе московского "Спартака" с лета 2022 года. В текущем сезоне левый вингер не провел ни одного матча за клуб и находился вне заявки. Соглашение российского футболиста с красно-белыми рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 30-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 2 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится