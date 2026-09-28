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Экс-игрок "МЮ" - о Батракове: классно, что "Галатасарай" подписывает звёзд

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Бразилии Клеберсон ответил на вопрос о переходе Алексея Батракова из "Локомотива" в "Галатасарай".
Фото: ФК "Галатасарай"
Клеберсон заявил, что в составе стамбульского клуба выступают качественные футболисты. Он отметил, что "Галатасарай" является хорошей командой, куда можно перейти.

- Российский молодой талант Алексей Батраков недавно перешёл из "Локомотива" в "Галатасарай" за € 25 млн. Как вам кажется, это хороший вариант для него?

- Классно видеть, как "Галатасарай" развивается и подписывает звёзд.

У них есть игроки, которые позволяют играть в высокоинтенсивный футбол. Я думаю, они могут показать хороший сезон с таким составом. Конечно, это хорошее место для игры в футбол, - сказал Клеберсон "Советскому спорту".

Турецкий "Галатасарай" купил Алексея Батракова из московского "Локомотива" 20 августа. Сумма трансфера по версии СМИ составила 25 миллионов евро. На данный момент 21-летний хавбек провел за команду 4 матча и отдал 1 результативную передачу в рамках Суперлиги.

"Галатасарай" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 13 очков в шести встречах.

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