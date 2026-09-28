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Экс-игрок ЦСКА: казалось, что Акинфеев немного хвастлив

Бывший игрок ЦСКА Марк Гонсалес высказался о голкипере "армейцев" Игоре Акинфееве.
Фото: ФК ЦСКА
Марк Гонсалес рассказал, что некоторое время считал российского голкипера хвастливым. Он отметил, что Акинфеев оказался отличным человеком и настоящим профессионалом.

"Он особенный. Мы часто подшучивали друг над другом, обмениваясь всякими словечками на русском и испанском. Правда, Игорь всегда был очень серьезным - настоящий профессионал.

Знаете, одно время мне даже казалось, что Игорь немного хвастлив. Но на самом деле он отличный парень", - сказал Гонсалес Sport24.

Марк Гонсалес выступал за московский ЦСКА вместе с Игорем Акинфеевым с августа 2008 по январь 2014 года. Чилиец провел в составе красно-синих 69 матчей, забил 10 голов и отдал 13 результативных передач.

40-летний Акинфеев продолжает играть за ЦСКА. Соглашение голкипера с клубом рассчитано до конца июня 2027 года.

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