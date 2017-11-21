Алексей Миранчук: сейчас общее восприятие сборной России поменялось

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук заявил, что не обращает внимание на рейтинг сборных ФИФА.- Внутри футбола об этом не думают. Испания тогда бы приехала, посмотрела на рейтинг и решила, что обыграет нас на "одной ноге"? Вы верите, в то, что такое возможно? Я – нет. Каково понимать, что место на самом престижном футбольном турнире досталось исключительно потому, что мы – хозяева? При большом желании всегда можно найти, к чему придраться. К примеру, если бы мы участвовали в отборе, в случае неудачи нашлись бы желающие закопать команду. Правда, отмечу, что сейчас общее восприятие сборной России поменялось. Конечно, иногда слышишь неприятные высказывания, но большинство болельщиков нас поддерживают, - подчеркнул Миранчук.