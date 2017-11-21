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Алексей Миранчук: сейчас общее восприятие сборной России поменялось

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук заявил, что не обращает внимание на рейтинг сборных ФИФА.

– В четверг стали известны последние участники ЧМ и оказалось, что сборная России – худшая, согласно рейтингу ФИФА. Это задевает, раздражает или вообще не повод расстраиваться?

- Внутри футбола об этом не думают. Испания тогда бы приехала, посмотрела на рейтинг и решила, что обыграет нас на "одной ноге"? Вы верите, в то, что такое возможно? Я – нет. Каково понимать, что место на самом престижном футбольном турнире досталось исключительно потому, что мы – хозяева? При большом желании всегда можно найти, к чему придраться. К примеру, если бы мы участвовали в отборе, в случае неудачи нашлись бы желающие закопать команду. Правда, отмечу, что сейчас общее восприятие сборной России поменялось. Конечно, иногда слышишь неприятные высказывания, но большинство болельщиков нас поддерживают, - подчеркнул Миранчук.

RT
Теги: Миранчук Сборная России
Сегодня, 18:11
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№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 18:24) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
цирк шапито это а не сборная, отношение поменялось!!! не смеши!!! 1 победа, 2 слива и по Эмиратам с Монаками разлетитесь. как можно верить в то чего нет и не будет
Регистрация: 17.05.2013
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:19) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
У кого поменялось?
У нас народ просто оптимисты. Испанцы приехали подарить нам надежду, они её подарили...продали, если точнее. Теперь до марта будем наяривать на эту сборную.
Дай Бог, конечно, но оптимизма мало...


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
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