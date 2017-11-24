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"Спартак" проведёт контрольный матч с "Астаной"

Определился соперник "Спартака" во втором контрольном матче на первом зарубежном сборе, который пройдет в Дубае с 9 по 22 января.

"Спартак" сыграет с "Астаной" из одноименного города, чемпионом Казахстана — 2017 Матч в Дубае состоится 22 января и начнется в 13:00 по местному времени.

ФК "Спартак"
Теги: Спартак Астана
Сегодня, 18:19
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