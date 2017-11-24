"Спартак" проведёт контрольный матч с "Астаной"

Определился соперник "Спартака" во втором контрольном матче на первом зарубежном сборе, который пройдет в Дубае с 9 по 22 января."Спартак" сыграет с "Астаной" из одноименного города, чемпионом Казахстана — 2017 Матч в Дубае состоится 22 января и начнется в 13:00 по местному времени.