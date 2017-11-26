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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Себастьян Дриусси: Паредес убедил меня выбрать "Зенит", а не "Спартак"
Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси рассказал, что мог продолжить карьеру в "Спартаке" во время выступлений за "Ривер Плейт".
– Если бы не Паредес в "Зените", то вы бы перешли в "Спартак"?
– Да, такие переговоры велись. "Спартак" и "Зенит" соперничали за меня. Немаловажную роль сыграло то, что Лео на тот момент уже был игроком "Зенита". Он убедил меня, что "Зенит" – по-настоящему большой клуб, да и я хотел играть с ним вместе.
– Вы же играли с Фернандо Кавенаги. Что он рассказывал о России?
– Он говорил, что в Петербурге очень холодно! Рассказывал, что Москва очень красивый город с прекрасной ночной жизнью.
– Паредес из "Бока Хуниорс". Вы из "Ривера". Как вы проживаете такие матчи?
– Вот совсем недавно было дерби. Я проиграл Лео. Что именно – не могу сказать. Это наш маленький секрет.
"Фонтанка"
– Если бы не Паредес в "Зените", то вы бы перешли в "Спартак"?
– Да, такие переговоры велись. "Спартак" и "Зенит" соперничали за меня. Немаловажную роль сыграло то, что Лео на тот момент уже был игроком "Зенита". Он убедил меня, что "Зенит" – по-настоящему большой клуб, да и я хотел играть с ним вместе.
– Вы же играли с Фернандо Кавенаги. Что он рассказывал о России?
– Он говорил, что в Петербурге очень холодно! Рассказывал, что Москва очень красивый город с прекрасной ночной жизнью.
– Паредес из "Бока Хуниорс". Вы из "Ривера". Как вы проживаете такие матчи?
– Вот совсем недавно было дерби. Я проиграл Лео. Что именно – не могу сказать. Это наш маленький секрет.
"Фонтанка"
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