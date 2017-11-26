Себастьян Дриусси: Паредес убедил меня выбрать "Зенит", а не "Спартак"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси рассказал, что мог продолжить карьеру в "Спартаке" во время выступлений за "Ривер Плейт".– Да, такие переговоры велись. "Спартак" и "Зенит" соперничали за меня. Немаловажную роль сыграло то, что Лео на тот момент уже был игроком "Зенита". Он убедил меня, что "Зенит" – по-настоящему большой клуб, да и я хотел играть с ним вместе.– Он говорил, что в Петербурге очень холодно! Рассказывал, что Москва очень красивый город с прекрасной ночной жизнью.– Вот совсем недавно было дерби. Я проиграл Лео. Что именно – не могу сказать. Это наш маленький секрет.