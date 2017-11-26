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Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
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Себастьян Дриусси: Паредес убедил меня выбрать "Зенит", а не "Спартак"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси рассказал, что мог продолжить карьеру в "Спартаке" во время выступлений за "Ривер Плейт".

– Если бы не Паредес в "Зените", то вы бы перешли в "Спартак"?

– Да, такие переговоры велись. "Спартак" и "Зенит" соперничали за меня. Немаловажную роль сыграло то, что Лео на тот момент уже был игроком "Зенита". Он убедил меня, что "Зенит" – по-настоящему большой клуб, да и я хотел играть с ним вместе.

– Вы же играли с Фернандо Кавенаги. Что он рассказывал о России?

– Он говорил, что в Петербурге очень холодно! Рассказывал, что Москва очень красивый город с прекрасной ночной жизнью.

– Паредес из "Бока Хуниорс". Вы из "Ривера". Как вы проживаете такие матчи?

– Вот совсем недавно было дерби. Я проиграл Лео. Что именно – не могу сказать. Это наш маленький секрет.

"Фонтанка"
Теги: Дриусси Спартак Зенит
Сегодня, 19:44
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№4 Написал: ZeArt (Сегодня, 20:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кир Мяс
Зе Луиш и Адриано посильнее тебя будут

Он еще слишком молод.А ваш бонифаций и лавочник шлак из Европы.
Регистрация: 15.07.2017
№3 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 20:04) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Огромное спасибо Паредесу избавил Спартак от шлака
Регистрация: 2.02.2012
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:03) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кир Мяс
Зе Луиш и Адриано посильнее тебя будут

Зе Луиш и Адриано потемнее тебя будут.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 19:50) #
  • 0
  •  (2)

Зе Луиш и Адриано посильнее тебя будут
Регистрация: 20.04.2016
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