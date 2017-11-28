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Вячеслав Малафеев: не могу назвать Промеса лучшим игроком чемпионата России

Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился мнением об игре полузащитника "Спартака" Квинси Промеса.

"Промес - отличный футболист, за его действиями интересно наблюдать. Лично я всегда жду от него нестандартных действий. Он очень опасен, ярко выраженный лидер в составе москвичей. Но называть его лучшим игроком лиги не стану - просто отмечу, что Квинси не затеряется в любом европейском чемпионате", - цитирует Малафеева "RT на русском".
Теги: Малафеев Промес Спартак
Сегодня, 06:48
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№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 07:18) #
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А кто же , Славик? Имя!! Где?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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