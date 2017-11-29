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Сергей Ткачёв: со "Спартаком" будем играть на победу

Полузащитник тульского "Арсенала" Сергей Ткачёв заявил, что команда готова оказать серьёзное сопротивление "Спартаку" в матче 19-го тура чемпионата России.

"Хорошую игру они показали, очень высокие скорости были. "Спартак" сейчас не тот, который должен быть, поэтому, естественно, будет тяжело сейчас. Но ничего — при своих болельщиках, на своём стадионе будем играть на победу. Мы хорошо подготовились, забыли поражение от "Тосно". Не сказал бы. Просто всегда, когда играешь с такими командами, как "Спартак", "Зенит", "Локомотив", ЦСКА, хочется по максимуму показать свою игру. Поэтому ребята сейчас все в хорошем настроении, хотят показать, что умеют играть в футбол", — цитирует Ткачёва "Тульский футбол".
Теги: Ткачев Арсенал Тула Спартак
Сегодня, 16:29
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