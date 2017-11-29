Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:58
Фарфан: забавно, что меня называют "космонавтом", в Хабаровсе не всегда чувствовал пальцы ног (1)
Фарфан: забавно, что меня называют "космонавтом", в Хабаровсе не всегда чувствовал пальцы ног (1)
03:44
Федор Смолов: если сборная России выиграет ЧМ-2018, я заключу пожизненный контракт с "Краснодаром" (8)
Федор Смолов: если сборная России выиграет ЧМ-2018, я заключу пожизненный контракт с "Краснодаром" (8)
Сергей Ткачёв: со "Спартаком" будем играть на победу
Полузащитник тульского "Арсенала" Сергей Ткачёв заявил, что команда готова оказать серьёзное сопротивление "Спартаку" в матче 19-го тура чемпионата России.
"Хорошую игру они показали, очень высокие скорости были. "Спартак" сейчас не тот, который должен быть, поэтому, естественно, будет тяжело сейчас. Но ничего — при своих болельщиках, на своём стадионе будем играть на победу. Мы хорошо подготовились, забыли поражение от "Тосно". Не сказал бы. Просто всегда, когда играешь с такими командами, как "Спартак", "Зенит", "Локомотив", ЦСКА, хочется по максимуму показать свою игру. Поэтому ребята сейчас все в хорошем настроении, хотят показать, что умеют играть в футбол", — цитирует Ткачёва "Тульский футбол".
"Хорошую игру они показали, очень высокие скорости были. "Спартак" сейчас не тот, который должен быть, поэтому, естественно, будет тяжело сейчас. Но ничего — при своих болельщиках, на своём стадионе будем играть на победу. Мы хорошо подготовились, забыли поражение от "Тосно". Не сказал бы. Просто всегда, когда играешь с такими командами, как "Спартак", "Зенит", "Локомотив", ЦСКА, хочется по максимуму показать свою игру. Поэтому ребята сейчас все в хорошем настроении, хотят показать, что умеют играть в футбол", — цитирует Ткачёва "Тульский футбол".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.