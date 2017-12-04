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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Cергей Дмитриев: у "Зенита" голы способен забивать пока один Кокорин
Бывший нападающий "Зенита" Cергей Дмитриев отметил, что у питерской команды были проблемы с реализацией голевых моментов в матче 19-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:1).
"Пока петербуржцы не вышли вперед, было не очень весело: "Зенит" действовал не так быстро, как хотелось бы. И даже несколько вальяжно. А вот с момента, когда счет стал 2:1, игра понравилась. Пошли скоростные атаки, чаще создавались голевые эпизоды. Но хозяев подводили реализация или последний пас. Невезение? Оно ни при чем. Взять хотя бы момент, когда игроки "Зенита" выходили "три в одного". Последним пасом надо покатить вперед на Кокорина, чтобы тот бил в одно касание. Передача же идет неудобная, а удар со всей силы уходит «в молоко». Это исполнительское мастерство. Такие вещи отрабатываются на тренировках. Кстати, недаром Манчини довольно рано заменил правого нападающего Дриусси. По ходу игры тренер что-то постоянно ему подсказывал, но лучше играть от этого аргентинец не стал. Кто способен забивать голы? Пока один Кокорин. Остальные игроки линии атаки выглядят академично. До сих пор помню слова моего тренера по молодежной сборной СССР Валентина Николаева: "Нападающий должен быть жадным до мяча". Жадным! То есть выходишь на ворота – бей. А передачу отдавай, когда знаешь, что это стопроцентный гол. В остальном надо брать инициативу на себя, как это делал Кержаков со своими «бил, бью и буду бить». У зенитовских аргентинцев этого не видно", – цитирует экс-игрока "Матч ТВ".
"Пока петербуржцы не вышли вперед, было не очень весело: "Зенит" действовал не так быстро, как хотелось бы. И даже несколько вальяжно. А вот с момента, когда счет стал 2:1, игра понравилась. Пошли скоростные атаки, чаще создавались голевые эпизоды. Но хозяев подводили реализация или последний пас. Невезение? Оно ни при чем. Взять хотя бы момент, когда игроки "Зенита" выходили "три в одного". Последним пасом надо покатить вперед на Кокорина, чтобы тот бил в одно касание. Передача же идет неудобная, а удар со всей силы уходит «в молоко». Это исполнительское мастерство. Такие вещи отрабатываются на тренировках. Кстати, недаром Манчини довольно рано заменил правого нападающего Дриусси. По ходу игры тренер что-то постоянно ему подсказывал, но лучше играть от этого аргентинец не стал. Кто способен забивать голы? Пока один Кокорин. Остальные игроки линии атаки выглядят академично. До сих пор помню слова моего тренера по молодежной сборной СССР Валентина Николаева: "Нападающий должен быть жадным до мяча". Жадным! То есть выходишь на ворота – бей. А передачу отдавай, когда знаешь, что это стопроцентный гол. В остальном надо брать инициативу на себя, как это делал Кержаков со своими «бил, бью и буду бить». У зенитовских аргентинцев этого не видно", – цитирует экс-игрока "Матч ТВ".
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