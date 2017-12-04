Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Cергей Дмитриев: у "Зенита" голы способен забивать пока один Кокорин

Бывший нападающий "Зенита" Cергей Дмитриев отметил, что у питерской команды были проблемы с реализацией голевых моментов в матче 19-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:1).

"Пока петербуржцы не вышли вперед, было не очень весело: "Зенит" действовал не так быстро, как хотелось бы. И даже несколько вальяжно. А вот с момента, когда счет стал 2:1, игра понравилась. Пошли скоростные атаки, чаще создавались голевые эпизоды. Но хозяев подводили реализация или последний пас. Невезение? Оно ни при чем. Взять хотя бы момент, когда игроки "Зенита" выходили "три в одного". Последним пасом надо покатить вперед на Кокорина, чтобы тот бил в одно касание. Передача же идет неудобная, а удар со всей силы уходит «в молоко». Это исполнительское мастерство. Такие вещи отрабатываются на тренировках. Кстати, недаром Манчини довольно рано заменил правого нападающего Дриусси. По ходу игры тренер что-то постоянно ему подсказывал, но лучше играть от этого аргентинец не стал. Кто способен забивать голы? Пока один Кокорин. Остальные игроки линии атаки выглядят академично. До сих пор помню слова моего тренера по молодежной сборной СССР Валентина Николаева: "Нападающий должен быть жадным до мяча". Жадным! То есть выходишь на ворота – бей. А передачу отдавай, когда знаешь, что это стопроцентный гол. В остальном надо брать инициативу на себя, как это делал Кержаков со своими «бил, бью и буду бить». У зенитовских аргентинцев этого не видно", – цитирует экс-игрока "Матч ТВ".
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 18:44
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:13) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Alter ego
Забивной-это хотя-бы 1 гол в 2 матчах. Таких зимой не отпустят

Да, пожалуй. Летом обязательно надо прикупить.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№2 Написал: Alter ego (Сегодня, 19:10) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Согласен. Нужен забивной нап ещё , или хотя бы АПЗ типа Данни.

Забивной-это хотя-бы 1 гол в 2 матчах. Таких зимой не отпустят
Регистрация: 17.05.2017
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:58) #
  • -1
  •  (1)
online

Согласен. Нужен забивной нап ещё , или хотя бы АПЗ типа Данни.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.