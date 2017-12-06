Антон Миранчук: во всем первом круге у нас приподнятое настроение

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук отметил приподнятое настроение в команде перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги Европы против "Злина".– Да, конечно. Оно вообще во всем первом круге у нас приподнятое. Надеемся, так и дальше будет. Нет смысла грустить и смотреть назад. Только вперед.– Так и есть! Мораль придает силы. Работаем в таком графике уже давно! Держим себя в тонусе. И не расслабляемся. Это очень важно.