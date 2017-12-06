Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Новости партнеров
Лента новостей:
19:12
Валерий Рейнгольд: решение МОК? Мы так себя опозорили! Мы не можем за себя постоять, не хотим защищать наших спортсменов (39)
Валерий Рейнгольд: решение МОК? Мы так себя опозорили! Мы не можем за себя постоять, не хотим защищать наших спортсменов (39)
17:29
Генрих Мхитарян: когда мы приземлились в Ростове, cказал Златанe: "Вот видишь, кто тут бог теперь?"
Генрих Мхитарян: когда мы приземлились в Ростове, cказал Златанe: "Вот видишь, кто тут бог теперь?"
14:15
Андрей Воронин - игрокам сборной России: если не выйдете из такой группы, меняйте пол и страну (9)
Андрей Воронин - игрокам сборной России: если не выйдете из такой группы, меняйте пол и страну (9)
13:41
Биатлонист Тимофей Лапшин пообещал покрасить бороду в красный цвет, если "Спартак" обыграет "Ливерпуль" (6)
Биатлонист Тимофей Лапшин пообещал покрасить бороду в красный цвет, если "Спартак" обыграет "Ливерпуль" (6)
Антон Миранчук: во всем первом круге у нас приподнятое настроение
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук отметил приподнятое настроение в команде перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги Европы против "Злина".
– Настроение в команде хорошее после "Рубина"?
– Да, конечно. Оно вообще во всем первом круге у нас приподнятое. Надеемся, так и дальше будет. Нет смысла грустить и смотреть назад. Только вперед.
– Традиционный вопрос для футболиста в конце года. Как чувствуете себя физически? Нет ощущения, что играете уже из последних сил? Или, наоборот, положительные эмоции придают физики?
– Так и есть! Мораль придает силы. Работаем в таком графике уже давно! Держим себя в тонусе. И не расслабляемся. Это очень важно.
"Спорт-Экспресс"
– Настроение в команде хорошее после "Рубина"?
– Да, конечно. Оно вообще во всем первом круге у нас приподнятое. Надеемся, так и дальше будет. Нет смысла грустить и смотреть назад. Только вперед.
– Традиционный вопрос для футболиста в конце года. Как чувствуете себя физически? Нет ощущения, что играете уже из последних сил? Или, наоборот, положительные эмоции придают физики?
– Так и есть! Мораль придает силы. Работаем в таком графике уже давно! Держим себя в тонусе. И не расслабляемся. Это очень важно.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.