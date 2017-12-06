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Антон Миранчук: во всем первом круге у нас приподнятое настроение

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук отметил приподнятое настроение в команде перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги Европы против "Злина".

– Настроение в команде хорошее после "Рубина"?

– Да, конечно. Оно вообще во всем первом круге у нас приподнятое. Надеемся, так и дальше будет. Нет смысла грустить и смотреть назад. Только вперед.

– Традиционный вопрос для футболиста в конце года. Как чувствуете себя физически? Нет ощущения, что играете уже из последних сил? Или, наоборот, положительные эмоции придают физики?

– Так и есть! Мораль придает силы. Работаем в таком графике уже давно! Держим себя в тонусе. И не расслабляемся. Это очень важно.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Миранчук Ан. Локомотив
Сегодня, 20:13
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