Антон Шунин: скучаю по временам, когда у "Динамо" был сильный состав

Голкипер московского "Динамо" Антон Шунин признался, что скучает по временам, когда его команда претендовала на самые высокие места в РФПЛ.- Дело не в деньгах. Скучаю по временам, когда у нас был сильный состав и мы боролись за чемпионство. Это ведь было совсем недавно, буквально пару лет назад. Но я уверен, что всё наладится. Главное для нас сейчас — сохранить место в РФПЛ. К тому же скоро "Динамо" будет играть на новом стадионе, благодаря которому улучшатся результаты как на поле, так и в финансовом плане. Думаю, болельщики тоже так считают. Они ведь приходят поддерживать нас, а команда не так часто их радует.