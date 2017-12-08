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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Антон Шунин: скучаю по временам, когда у "Динамо" был сильный состав
Голкипер московского "Динамо" Антон Шунин признался, что скучает по временам, когда его команда претендовала на самые высокие места в РФПЛ.
- Вы застали разные времена в "Динамо", в том числе очень "денежные". Тяжело перестраиваться на новые реалии?
- Дело не в деньгах. Скучаю по временам, когда у нас был сильный состав и мы боролись за чемпионство. Это ведь было совсем недавно, буквально пару лет назад. Но я уверен, что всё наладится. Главное для нас сейчас — сохранить место в РФПЛ. К тому же скоро "Динамо" будет играть на новом стадионе, благодаря которому улучшатся результаты как на поле, так и в финансовом плане. Думаю, болельщики тоже так считают. Они ведь приходят поддерживать нас, а команда не так часто их радует.
"Чемпионат.сом"
- Вы застали разные времена в "Динамо", в том числе очень "денежные". Тяжело перестраиваться на новые реалии?
- Дело не в деньгах. Скучаю по временам, когда у нас был сильный состав и мы боролись за чемпионство. Это ведь было совсем недавно, буквально пару лет назад. Но я уверен, что всё наладится. Главное для нас сейчас — сохранить место в РФПЛ. К тому же скоро "Динамо" будет играть на новом стадионе, благодаря которому улучшатся результаты как на поле, так и в финансовом плане. Думаю, болельщики тоже так считают. Они ведь приходят поддерживать нас, а команда не так часто их радует.
"Чемпионат.сом"
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