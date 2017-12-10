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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сергей Кирьяков: не думаю, что "Челси" сразу будет рассчитывать на Головина
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков считает, что у полузащитника ЦСКА Александра Головина есть все задатки, чтобы выступать в чемпионате Англии.
- Головин – еще молодой игрок, – сказал Кирьяков. – Не думаю, что "Челси" сразу на него будет рассчитывать. У Александра есть задатки, чтобы соответствовать такому высокому уровню, но ему нужно время, чтобы привыкнуть к другому футболу, другим скоростям. Поэтому я думаю, что это разговоры на перспективу, а не на ближайшее время.
– Пишут, что "Челси" рассматривает вариант с арендой в ЦСКА, чтобы у Головина была игровая практика, и он смог выступить на чемпионате мира.
– Понятно, что стабильная практика, игра за сборную и в еврокубках идут Александру в плюс. Он будет быстрее расти и выходить на тот уровень, который потребуется, чтобы играть в "Челси". Летом он будет более окрепший. Представьте, ну, возьмут его сейчас, он будет сидеть, протирать штаны и в лучшем случае играть за вторую-третью команду "Челси". Это не вариант. Поэтому такое решение – верное на данный момент.
– В перспективе Головин потянет чемпионат Англии?
– У него есть все для того, чтобы выйти на этот уровень. Он умеет принимать правильные, быстрые решения. Понятно, что у него в ближайшее время не будет стабильности, но то, что у него есть задатки и качества, которые ему помогут – это однозначно.
"Спорт-Экспресс"
- Головин – еще молодой игрок, – сказал Кирьяков. – Не думаю, что "Челси" сразу на него будет рассчитывать. У Александра есть задатки, чтобы соответствовать такому высокому уровню, но ему нужно время, чтобы привыкнуть к другому футболу, другим скоростям. Поэтому я думаю, что это разговоры на перспективу, а не на ближайшее время.
– Пишут, что "Челси" рассматривает вариант с арендой в ЦСКА, чтобы у Головина была игровая практика, и он смог выступить на чемпионате мира.
– Понятно, что стабильная практика, игра за сборную и в еврокубках идут Александру в плюс. Он будет быстрее расти и выходить на тот уровень, который потребуется, чтобы играть в "Челси". Летом он будет более окрепший. Представьте, ну, возьмут его сейчас, он будет сидеть, протирать штаны и в лучшем случае играть за вторую-третью команду "Челси". Это не вариант. Поэтому такое решение – верное на данный момент.
– В перспективе Головин потянет чемпионат Англии?
– У него есть все для того, чтобы выйти на этот уровень. Он умеет принимать правильные, быстрые решения. Понятно, что у него в ближайшее время не будет стабильности, но то, что у него есть задатки и качества, которые ему помогут – это однозначно.
"Спорт-Экспресс"
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