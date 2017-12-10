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Сергей Горлукович: хорошо хоть Головина юным Месси не называют. Англия - космос для игроков, которые у нас боги

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович скептически отнёсся к возможному переходу игрока ЦСКА Александра Головина в "Челси".

– Появилась информация о серьезном интересе "Челси" к Головину. Верите?

– Уже хорошо, что не пишут, что Головин – юный Месси или Роналду. Это радует. Значит, у нас все в порядке с футболом...

– В смысле?

– Головину еще рано думать о "Челси". Ему для начала надо стать личностью в чемпионате России. А потом уже смотреть в сторону Англии. Последние 7-8 лет у нас практически вообще никто не играет за рубежом. А тот, кто уезжал... Да взять того же армейского снайпера Мусу. Где он? Поймите, АПЛ и РФПЛ – это две разные планеты! Здесь можно и пешком ходить, за исключением некоторых матчей. А там надо носиться, причем не теряя мяч. Одним словом, "Космос" для игроков, которые в России считались богами. Я ничего не придумываю. Это факт, не выдумки, - сказал Горлукович в интервью "СЭ".
Теги: Горлукович Головин Челси ЦСКА
Вчера, 23:47
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№1 Написал: Quincy (Сегодня, 00:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
думаю сами кони сегодня увидели что Головин просто УВЫ,на фоне Великого и Могучего!Акинфеева можно поздравить,с тем что отделался только трёшкой
Регистрация: 2.09.2016
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