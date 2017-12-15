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Виталий Мутко: мысли у Федуна хорошие, но их надо обсуждать

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко ответил на идеи владельца "Спартака" Леонида Федуна о реформировании российского футбола. Глава красно-белых предложил, в частности, сократить премьер-лигу с 16 до 14 команд, а также изменить формат проведения Кубок России.

"Мысли хорошие, но их надо обсуждать, послушать общественность и принять решение, есть комитеты РФС - пожалуйста, отработайте позицию. Это нормальная дискуссия, у нас есть стратегия, и она проходит в ее рамках. У меня есть свое мнение. Все предложения я понимаю, сам из этой среды. Проще, конечно, заставить сверху, но нужно решать самим. Мы должны быть одной спортивной семьей.

Любому клубу, у которого есть свой стадион, надо играть 25-30 матчей, чтобы поддерживать экономику клуба. Но, может, и не сокращать надо лигу, а только расширять? Это вопрос дискуссионный.

Я понимаю все: уложиться в график в год чемпионата мира сложно, вторник, среда и четверг задействованы под еврокубки, они играются в лучшие месяцы, но руководители клубов говорят: будем играть в декабре, потом в феврале. Стоп, закройтесь и решите это, поставьте два тура вручную, играйте на юге, решите осознанно. Собрались, проголосовали, все подписали календарь, а потом начинается, как в Хабаровске - "да как можно играть в таких условиях?" Так вы же сами приняли решение.

У некоторых тренеров перед игрой спрашиваешь - "как газон?", в ответ "плохой". После игры, если выиграли, он уже "ничего такой газон". Понимаете о чем речь? Правильно президент сказал, что мы иногда 90-е забываем: талоны, очереди - молодежь этого не помнит. И играли по щиколотку в грязи при минусовой температуре, и ни одного хорошего газона не было. Сейчас движение идет, растет материальная база, экономика, но сверху денег "валить" никто не будет, РФС не назначили ни одного спонсора. Каждому все надо показать и рассказать", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Федун
Сегодня, 01:46
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№1 Написал: Arien_Allan_Beck (Сегодня, 02:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А у меня вопросы которые никто не хочет задавать! Как РФС а так же мин спорта планирует решать такие насущные дела.
1. Каким образом планируется увеличиние или привлечение иностранных инвестиций в наш футбол?
2. Как планируется проводить работу по сокращению доли государственного финансирования ПФК и увеличение доли частного капитала в тех же ПФК?

Думаю лучше разговаривать и решать пора уже эти вопросы а не сколько команд в Премьере. Количество команд в Премьере не отразиться никак на самом чемпионате и его привлекательности для общественности. Все как ходили на 5 команд так и будут ходить а там хоть 30 сделайте толку не будет. Все время будет проблема нашего футбола в том что все будет зависеть не от естественных факторов а от того какой бюджет будет одобрен госучереждением под которым клуб.


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Это сугубо мое личное, субъективно-объективное мнение.
Регистрация: 26.11.2017
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