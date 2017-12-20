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Роман Шишкин: допинг в сборной России - это бред

Защитник "Краснодара" Роман Шишкин заявил, что не верит информации об употреблении российскими футболистами допинга. Ранее бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что 34 российских игрока употребляли запрещенные препараты, среди них - 23 участника ЧМ-2014.

- Григорий Родченков считает, что почти вся российская сборная по футболу-2014 была частью допинговой программы.

– Слушайте, ну это же бред. Я прекрасно знаю многих ребят, ни о каком допинге там и речи не было. Вся эта шумиха больше связана с политикой, перед чемпионатом мира всех гр под одну гребенку. Даже не хочется в это углубляться.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Шишкин Сборная России
Сегодня, 23:16
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№3 Написал: grisha (Сегодня, 23:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Alter ego
По Родченкову -вся Россия под допингом ходит.
Предавший врага однажды предаст и друга.(с)

ЫЫЫЫЫЫЫыыыыыыы
Старая история
Говорящий правду о войне - предатель, вспомним о Зорге
О заколотой олимпиаде 80 года - враньё )))))))))
Лично участвовал (((((
Врагом Советской власти под видом спортсмена ))))))))))))))))))))))
Чтобы разоблачить поголовное условие участие в ОИ - допинг

Кто не соглашался на допинг - отчисляли из сборной


Все кругом враги - КАРАУЛЛЛЛЛЛЛЛЛ
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: Alter ego (Сегодня, 23:26) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
По Родченкову -вся Россия под допингом ходит.
Предавший врага однажды предаст и друга.(с)
Регистрация: 17.05.2017
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 23:22) #
  • +1
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online

Так же Все думали .... когда была Спартаковская история с бромонтаном..и Титова убрали....это то же бред был?....почему то Все Вы молчали.....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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