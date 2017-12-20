Роман Шишкин: допинг в сборной России - это бред

Защитник "Краснодара" Роман Шишкин заявил, что не верит информации об употреблении российскими футболистами допинга. Ранее бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что 34 российских игрока употребляли запрещенные препараты, среди них - 23 участника ЧМ-2014.– Слушайте, ну это же бред. Я прекрасно знаю многих ребят, ни о каком допинге там и речи не было. Вся эта шумиха больше связана с политикой, перед чемпионатом мира всех гр под одну гребенку. Даже не хочется в это углубляться.