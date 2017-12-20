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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Роман Шишкин: допинг в сборной России - это бред
Защитник "Краснодара" Роман Шишкин заявил, что не верит информации об употреблении российскими футболистами допинга. Ранее бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что 34 российских игрока употребляли запрещенные препараты, среди них - 23 участника ЧМ-2014.
- Григорий Родченков считает, что почти вся российская сборная по футболу-2014 была частью допинговой программы.
– Слушайте, ну это же бред. Я прекрасно знаю многих ребят, ни о каком допинге там и речи не было. Вся эта шумиха больше связана с политикой, перед чемпионатом мира всех гр под одну гребенку. Даже не хочется в это углубляться.
"Спорт-Экспресс"
- Григорий Родченков считает, что почти вся российская сборная по футболу-2014 была частью допинговой программы.
– Слушайте, ну это же бред. Я прекрасно знаю многих ребят, ни о каком допинге там и речи не было. Вся эта шумиха больше связана с политикой, перед чемпионатом мира всех гр под одну гребенку. Даже не хочется в это углубляться.
"Спорт-Экспресс"
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