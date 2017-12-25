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Андрей Пятницкий: последние игры показали, что "Спартак" сейчас сильнее всех

Бывший полузащитник "Спартака" Андрей Пятницкий во время встречи руководства красно-белых с ветеранами клуба сказал, что ему понравилось, как команда провела последние матчи перед зимней паузой.

"Концовку первой половины сезона команда провела по-чемпионски, и мы верим, что она защитит титул, завоеванный в этом году. Последние игры показали, что "Спартак" сейчас сильнее всех.

Хочу поздравить с Новым годом всех болельщиков, поблагодарить их за поддержку даже в трудное для "Спартака" время и пожелать, чтобы 2018-й принес нам всем столько же радости, сколько 2017-й. А наш клуб хотелось бы поблагодарить за то, что он не забывает ветеранов и всегда помогает им", - цитирует Пятницкого "Спорт-Экспресс".
Теги: Пятницкий Спартак
Сегодня, 17:13
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(3)
№5 Написал: oksva Спб (Сегодня, 18:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
По последним 5-7 играм , пожалуй , да , но - слишком много потеряно в первых 11 , увы .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№4 Написал: AnK. (Сегодня, 17:58) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Бойня предстоит серьёзная. И поле покажет кто сильнее. Тем интересней и зрелищней будет Чемпионат.
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 17:50) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
О,Да!!! Особенно с Ливерпулем.Просто остальные наши команды чуть сдали.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017
№2 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 17:32) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
В первом уже туре после перерыва будет видно, есть ли у Спартака шанс защитить титул. Пустое дело делить шкуру не убитого медведя, Локо чемпионом себя не объявлял, хоть и отрыв приличный. Определилась пятёрка, а кто где будет покажет время.
Регистрация: 29.10.2010
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 17:28) #
  • +2
  •  (4)
online

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говорят, Зенит решил зимой подложить свинью Локо
Регистрация: 20.04.2016
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