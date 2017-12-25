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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Пятницкий: последние игры показали, что "Спартак" сейчас сильнее всех
Бывший полузащитник "Спартака" Андрей Пятницкий во время встречи руководства красно-белых с ветеранами клуба сказал, что ему понравилось, как команда провела последние матчи перед зимней паузой.
"Концовку первой половины сезона команда провела по-чемпионски, и мы верим, что она защитит титул, завоеванный в этом году. Последние игры показали, что "Спартак" сейчас сильнее всех.
Хочу поздравить с Новым годом всех болельщиков, поблагодарить их за поддержку даже в трудное для "Спартака" время и пожелать, чтобы 2018-й принес нам всем столько же радости, сколько 2017-й. А наш клуб хотелось бы поблагодарить за то, что он не забывает ветеранов и всегда помогает им", - цитирует Пятницкого "Спорт-Экспресс".
"Концовку первой половины сезона команда провела по-чемпионски, и мы верим, что она защитит титул, завоеванный в этом году. Последние игры показали, что "Спартак" сейчас сильнее всех.
Хочу поздравить с Новым годом всех болельщиков, поблагодарить их за поддержку даже в трудное для "Спартака" время и пожелать, чтобы 2018-й принес нам всем столько же радости, сколько 2017-й. А наш клуб хотелось бы поблагодарить за то, что он не забывает ветеранов и всегда помогает им", - цитирует Пятницкого "Спорт-Экспресс".
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