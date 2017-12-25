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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Наиль Измайлов и Сергей Родионов поздравили ветеранов "Спартака" с Новым годом
Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов и генеральный директор красно-белых Сергей Родионов в манеже Академии имени Федора Черенкова встретились с ветеранами клуба.
В число гостей вошли олимпийский чемпион Алексей Парамонов и бывший главный тренер команды Олег Романцев. Также среди присутствовавших были Александр Мирзоян, Ринат Дасаев, Юрий Гаврилов, Вагиз Хидиятуллин, Сергей Шавло и многие другие.
"Символично, что мы проводим эту встречу в стенах клубной Академии, кузницы будущих звезд "Спартака". Для того чтобы творить будущее, нужно помнить нашу историю. Историю, за вклад в которую мы сегодня благодарим наших ветеранов", - сказал Измайлов.
Всем участникам встречи, организованной клубом ветеранов "Спартака" при поддержке клуба, были вручены новогодние подарки и премии за многочисленные победы в составе "Спартака".
ФК "Спартак"
В число гостей вошли олимпийский чемпион Алексей Парамонов и бывший главный тренер команды Олег Романцев. Также среди присутствовавших были Александр Мирзоян, Ринат Дасаев, Юрий Гаврилов, Вагиз Хидиятуллин, Сергей Шавло и многие другие.
"Символично, что мы проводим эту встречу в стенах клубной Академии, кузницы будущих звезд "Спартака". Для того чтобы творить будущее, нужно помнить нашу историю. Историю, за вклад в которую мы сегодня благодарим наших ветеранов", - сказал Измайлов.
Всем участникам встречи, организованной клубом ветеранов "Спартака" при поддержке клуба, были вручены новогодние подарки и премии за многочисленные победы в составе "Спартака".
ФК "Спартак"
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