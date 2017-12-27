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Кирилл Панченко: первый сбор я буду начинать в общей группе, но без каких-либо контактных действий

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко оценил свое нынешнее состояние после травмы передней крестообразной связки колена, полученной в начале сезона.

"Лечащий итальянский врач сказал, что уже могу работать в общей группе. Пообщался с нашим главным врачом Ярдошвили. Первый сбор я буду начинать в общей группе, но без каких-либо контактных действий. А со второго сбора уже без ограничений. Прошло три месяца и такое ощущение, что и не было травмы.

Честно скажу, что коллектив в "Динамо" продолжает оставаться таким же сплоченным, как и в прошлом сезоне. Я постоянно с ребятами на связи. У нас есть своя группа команды по переписке, где мы обсуждаем общие вопросы. Да, много где потеряли очков. В будущее смотрим с оптимизмом. Могу заверить, что в "Динамо" все отлично", - цитирует Панченко "Спорт FM".
Теги: Динамо Панченко
Сегодня, 18:04
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