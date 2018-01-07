Александр Глеб: пока Смолов проявил себя только в России

Бывший полузащитник "Барселоны" Александр Глеб выразил мнение, что нападающему Федору Смолову уже пора уходить из "Краснодара".– Уровень Смолова? Если честно, "Вест Хэм" сильнее "Краснодара".– Поймите, Англия – есть Англия. Там сейчас любой клуб обладает подбором приличных футболистов. Сложно сравнивать уровни. Где играл Федор до "Краснодара"?– Ну и? Если бы он играл в "Реале" или "Барселоне", а его звали в "Вест Хэм", тогда можно было бы говорить о понижении планки, уровня. А пока Смолов проявил себя только в России. "Вест Хэм", считаю, нормальная команда. Федору еще нужно доказывать, чтобы там заиграть. Нет, поверьте, в моих словах нет никакого снобизма. Я уважаю Смолова как футболиста. Но АПЛ – это топовый турнир. И вот если он там раскроется, тогда будет и дальше прогрессировать.