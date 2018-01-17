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Евгений Кафельников: хотел бы видеть в "Спартаке" Криштиану Роналду и Генриха Мхитаряна

Экс первая ракетка мира, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников высказался по поводу голосования в своём "твиттере", надо ли простить и вернуть в "Спартак" нападающего Артёма Дзюбу, а также поделился мыслями, какие позиции в московской команде нуждаются в усилении.

"На свой собственный вопрос, простить ли Артёма Дзюбу, я бы ответил "да". Второй шанс всегда нужно давать, какой бы поступок человек ни совершил.

Что касается трансферов клуба в зимнее окно, то, конечно, хотел бы видеть в "Спартаке" Криштиану Роналду и Генриха Мхитаряна. Но это не значит, что они окажутся в команде. Нам нужно укреплять защиту. Подойдёт и центральный, и левый защитник.

"Спартак" правильно поступает, отдавая своих воспитанников в аренду. Ребятам нужна игровая практика, чтобы совершенствовать мастерство. Лучше играть, чем сидеть на лавке. Зачем их насильно держать в команде, когда даже лучшие игроки не всегда в состав проходят?", - цитирует Кафельникова "Чемпионат.сом".
Теги: Дзюба Спартак Роналду Мхитарян
Сегодня, 06:12
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№12 Написал: pasha Киров (Сегодня, 11:00) #
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Новогодние праздники затянулись


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№11 Написал: genpalagin Воронеж (Сегодня, 10:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну, пошутил человек!!! Что такого??? Новый год!!! Мечты!!! А зачем он нужен ЛЮБОЙ Российской команде??? К нему надо ещё двух-трех.. каких-нибудь.. и будет ПСЖ или Барселона... К чему это приведёт!!!??? Веселится человек, чего пристали!!!??? heart_eyes
Регистрация: 13.09.2012
№10 Написал: Scoter дом (Сегодня, 10:24) #
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Болеет за:
«Зенит»
Этому парню определенно не хватает губозакаточной машинки
Регистрация: 26.09.2006
№9 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 09:59) #
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Болеет за:
«Ростов»
Перес хочет избавиться от девяти футболистов "Реала"?

По информации источника, в список попали Криштиану Роналду, Гарет Бэйл, Карим Бензема, Начо, Марселу, Кейлор Навас, Хакими, Лука Модрич, Рафаэль Варан.

Выбирай Спартак или бери всех сразу. Смешно? Оказывается бакланы не только в Питере живут и водятся.
Регистрация: 16.05.2017
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 09:58) #
  • +2
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Цитата: alexpyat
EA FIFA + определенные патчи могут осуществить его мечту в пару кликов мышью

+100.
Там в виртуальном мире Спартакус был чемпионом всей планеты. Но комп завис вдруг. Гейм Овер, кот отключил питание в этой конторе. 7-0, Он стоял в проёме дверей улыбаясь. Стрелять!! визг стоял приятный. Но все пули проходили мимо. Починяю примусы, господа. В чем проблемы?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№7 Написал: Animalize Красно-белый город (Сегодня, 09:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Закусывайте, Евгений)
Не в этой жизни. Даже Зенит не потянет этих двоих.
Что уж про Спартак и Федуна говорить.


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https://www.facebook.com/ulitushat
Регистрация: 3.12.2008
№6 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 09:40) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Что касается трансферов клуба в зимнее окно, то, конечно, хотел бы видеть в "Спартаке" Криштиану Роналду и Генриха Мхитаряна

EA FIFA + определенные патчи могут осуществить его мечту в пару кликов мышью
Регистрация: 23.03.2016
№5 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 09:26) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: safonas
предавший один раз уже никогда не будет прежним

есть мнение, что болельщик, не желающий называть свой клуб, тоже предатель... wink
Регистрация: 14.03.2010
№4 Написал: safonas (Сегодня, 09:00) #
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предавший один раз уже никогда не будет прежним


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 08:45) #
  • +4
  •  (6)

После того, как Дзюба вернется в Спартак, в Зените долго будут гадать, стоит ли дать второй шанс... Все-таки, лучший нападающий последних лет.
Регистрация: 12.11.2007
№2 Написал: Седой Россия (Сегодня, 08:39) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
ГНКшники его интервью еще не заинтересовались?


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 07:49) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Кафель, хватит уже бухать.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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