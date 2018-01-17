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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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Евгений Кафельников: хотел бы видеть в "Спартаке" Криштиану Роналду и Генриха Мхитаряна
Экс первая ракетка мира, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников высказался по поводу голосования в своём "твиттере", надо ли простить и вернуть в "Спартак" нападающего Артёма Дзюбу, а также поделился мыслями, какие позиции в московской команде нуждаются в усилении.
"На свой собственный вопрос, простить ли Артёма Дзюбу, я бы ответил "да". Второй шанс всегда нужно давать, какой бы поступок человек ни совершил.
Что касается трансферов клуба в зимнее окно, то, конечно, хотел бы видеть в "Спартаке" Криштиану Роналду и Генриха Мхитаряна. Но это не значит, что они окажутся в команде. Нам нужно укреплять защиту. Подойдёт и центральный, и левый защитник.
"Спартак" правильно поступает, отдавая своих воспитанников в аренду. Ребятам нужна игровая практика, чтобы совершенствовать мастерство. Лучше играть, чем сидеть на лавке. Зачем их насильно держать в команде, когда даже лучшие игроки не всегда в состав проходят?", - цитирует Кафельникова "Чемпионат.сом".
"На свой собственный вопрос, простить ли Артёма Дзюбу, я бы ответил "да". Второй шанс всегда нужно давать, какой бы поступок человек ни совершил.
Что касается трансферов клуба в зимнее окно, то, конечно, хотел бы видеть в "Спартаке" Криштиану Роналду и Генриха Мхитаряна. Но это не значит, что они окажутся в команде. Нам нужно укреплять защиту. Подойдёт и центральный, и левый защитник.
"Спартак" правильно поступает, отдавая своих воспитанников в аренду. Ребятам нужна игровая практика, чтобы совершенствовать мастерство. Лучше играть, чем сидеть на лавке. Зачем их насильно держать в команде, когда даже лучшие игроки не всегда в состав проходят?", - цитирует Кафельникова "Чемпионат.сом".
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