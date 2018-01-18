Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Автор
|Ситуация на юго-востоке Украины
|Юрич
|Фольклор посетителей Русфутбол.инфо
|FC CSKA
|КБ-Гостевая
|pri3rak1
|Зенит
|bazetd
|Феномен Грудинина или про выборы
|лор
|Политика
|Red fox
|Ностальгия по СССР
|лор
|Юмор, анекдоты, байки
|Контюрич
Новости партнеров
Лента новостей:
16:49
Григорий Иванов: согласен, что не нужно привозить откровенный хлам, но критерии на легионеров надо смягчать (1)
Григорий Иванов: согласен, что не нужно привозить откровенный хлам, но критерии на легионеров надо смягчать (1)
"Ростов" объявил о переходе Рагнара Сигурдссона
"Ростов" подписал защитника"Фулхэма" Рагнара Сигурдссона, сообщает официальный сайт клуба.
Ранее Сигурдссон выступал за российские "Краснодар" и "Рубин" (где в этом сезоне выступал на правах аренды).
В нынешнем сезоне защитник провел за казанский клуб 12 матчей в чемпионате России.
Ранее Сигурдссон выступал за российские "Краснодар" и "Рубин" (где в этом сезоне выступал на правах аренды).
В нынешнем сезоне защитник провел за казанский клуб 12 матчей в чемпионате России.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.