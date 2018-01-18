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"Ростов" объявил о переходе Рагнара Сигурдссона

"Ростов" подписал защитника"Фулхэма" Рагнара Сигурдссона, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее Сигурдссон выступал за российские "Краснодар" и "Рубин" (где в этом сезоне выступал на правах аренды).

В нынешнем сезоне защитник провел за казанский клуб 12 матчей в чемпионате России.
Теги: Сигурдссон Ростов Трансферы
Сегодня, 23:01
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№2 Написал: скальп (Сегодня, 23:07) #
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вот кого нужно в Спартак вместо Измайлова,трансферы это конёк для Валеры
Регистрация: 24.12.2016
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 23:05) #
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online

неплохой защитник


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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