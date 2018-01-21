Виталий Дьяков: стремлюсь к тому, чтобы играть за сборную

Российский защитник "Сивасспора" Виталий Дьяков рассказал о том, что он хотел бы попасть в заявку сборной России на чемпионат мира-2018.– Если я хочу играть в ней, то это уже о чем-то говорит. Я к этому стремлюсь. Есть ли готовность? Точно есть желание. Если представится шанс, приложу максимум усилий. А для начала нужно получить вызов.– Что-то такое слышал, но все подробности не читал. Выложили видео, сопроводили его безобидным комментарием. Не вижу проблемы.– Конечно. Вообще не понимаю, что в этом плохого. Все понимают юмор. Российским спортсменам уделяют на этой почве чрезмерное внимание. Оно вообще неуместно! В действиях Джикии нет ничего обидного. Тем более сами спартаковские бразильцы ничего плохого не сказали. Все посмеялись, всем весело.– Может, где-то и есть. Но я не сталкивался. Применительно ко мне – точно.