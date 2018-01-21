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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Виталий Дьяков: стремлюсь к тому, чтобы играть за сборную
Российский защитник "Сивасспора" Виталий Дьяков рассказал о том, что он хотел бы попасть в заявку сборной России на чемпионат мира-2018.
– Вы готовы заменить Джикию в сборной?
– Если я хочу играть в ней, то это уже о чем-то говорит. Я к этому стремлюсь. Есть ли готовность? Точно есть желание. Если представится шанс, приложу максимум усилий. А для начала нужно получить вызов.
– До Турции дошел скандал, связанный с Джикией и шоколадками?
– Что-то такое слышал, но все подробности не читал. Выложили видео, сопроводили его безобидным комментарием. Не вижу проблемы.
– Раздутый скандал – дикость?
– Конечно. Вообще не понимаю, что в этом плохого. Все понимают юмор. Российским спортсменам уделяют на этой почве чрезмерное внимание. Оно вообще неуместно! В действиях Джикии нет ничего обидного. Тем более сами спартаковские бразильцы ничего плохого не сказали. Все посмеялись, всем весело.
– В Турции есть расизм?
– Может, где-то и есть. Но я не сталкивался. Применительно ко мне – точно.
"Спорт-Экспресс"
– Вы готовы заменить Джикию в сборной?
– Если я хочу играть в ней, то это уже о чем-то говорит. Я к этому стремлюсь. Есть ли готовность? Точно есть желание. Если представится шанс, приложу максимум усилий. А для начала нужно получить вызов.
– До Турции дошел скандал, связанный с Джикией и шоколадками?
– Что-то такое слышал, но все подробности не читал. Выложили видео, сопроводили его безобидным комментарием. Не вижу проблемы.
– Раздутый скандал – дикость?
– Конечно. Вообще не понимаю, что в этом плохого. Все понимают юмор. Российским спортсменам уделяют на этой почве чрезмерное внимание. Оно вообще неуместно! В действиях Джикии нет ничего обидного. Тем более сами спартаковские бразильцы ничего плохого не сказали. Все посмеялись, всем весело.
– В Турции есть расизм?
– Может, где-то и есть. Но я не сталкивался. Применительно ко мне – точно.
"Спорт-Экспресс"
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