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Виталий Дьяков: стремлюсь к тому, чтобы играть за сборную

Российский защитник "Сивасспора" Виталий Дьяков рассказал о том, что он хотел бы попасть в заявку сборной России на чемпионат мира-2018.

– Вы готовы заменить Джикию в сборной?

– Если я хочу играть в ней, то это уже о чем-то говорит. Я к этому стремлюсь. Есть ли готовность? Точно есть желание. Если представится шанс, приложу максимум усилий. А для начала нужно получить вызов.

– До Турции дошел скандал, связанный с Джикией и шоколадками?

– Что-то такое слышал, но все подробности не читал. Выложили видео, сопроводили его безобидным комментарием. Не вижу проблемы.

– Раздутый скандал – дикость?

– Конечно. Вообще не понимаю, что в этом плохого. Все понимают юмор. Российским спортсменам уделяют на этой почве чрезмерное внимание. Оно вообще неуместно! В действиях Джикии нет ничего обидного. Тем более сами спартаковские бразильцы ничего плохого не сказали. Все посмеялись, всем весело.

– В Турции есть расизм?

– Может, где-то и есть. Но я не сталкивался. Применительно ко мне – точно.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Дьяков Сборная России
Сегодня, 23:01
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№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:35) #
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То-то думаю, где этот игрок? Вообще забавно. Дьякова в Динамо нет, а Погребняк с 2 млн. - есть
Регистрация: 12.11.2007
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