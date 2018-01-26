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"Динамо" готово выплатить Погребняку 500 тысяч евро за расторжение контракта

Руководство "Динамо" уведомило форварда Павла Погребняка и его представителей об одностороннем расторжении действующего до лета соглашения, сообщает 8news.

Московский клуб готов заплатить футболисту часть полагающихся до конца контракта месячных окладов – три.

Для "Динамо" принципиально не только сэкономить 500 тысяч евро – в год футболист получает порядка 2 миллионов, – но и наказать своего дорогостоящего игрока.
Теги: Погребняк Динамо
Сегодня, 10:55
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№1 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 11:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вот она- финансово благополучная и без славная завершение карьеры. Динамо с избавлением от дерьма и баланса!!!


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
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