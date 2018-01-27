Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Анатолий Мещеряков: лично я не получал предложений по поводу Фернандеша

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал о трансферной политики клуба.

"Мы уже усилились - вернулись три травмированных игрока. Сейчас нам главное - сохранить командную химию, которая на отличном уровне. Не думать о чемпионстве, а продолжать так же работать и играть. Не думаю, что у Миранчуков есть повод куда-то уходить. Они - наши воспитанники, играют в основной команде, им доверяет тренер и их приглашают в сборную, им в удовольствие выступать за "Локомотив". Зачем искать добра от добра? Лично я не получал предложений по поводу Фернандеша и не слышал ни о чем конкретном. А если так - то все разговоры о его переходе из разряда сплетен", - цитирует Мещерякова ТАСС.
Теги: Мещеряков Миранчук Локомотив Фернандеш
Вчера, 22:31
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.