Роберто Манчини: в десяти оставшихся матчах чемпионата мы надеемся забить тридцать голов

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча с "Гуанчжоу Эвергранд" рассказал о подготовке команды ко второй части чемпионата.— Да, я в целом доволен сбором, мне понравилось, как тренировалась команда, все ребята хорошо проводили тренировки, - приводит его слова официальный сайт клуба.— Это вынужденная мера, потому что Смольникова беспокоит его травма ноги, а Иванович непонятно когда вернется в расположение команды, потому что у него проблемы с глазом. Это вынужденная мера — использовать Далера на позиции защитника.— В десяти оставшихся матчах чемпионата мы надеемся забить тридцать, так что это правильное направление.