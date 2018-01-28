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Роберто Манчини: в десяти оставшихся матчах чемпионата мы надеемся забить тридцать голов
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча с "Гуанчжоу Эвергранд" рассказал о подготовке команды ко второй части чемпионата.
— Довольны ли вы тем, как прошла подготовка?
— Да, я в целом доволен сбором, мне понравилось, как тренировалась команда, все ребята хорошо проводили тренировки, - приводит его слова официальный сайт клуба.
— Вы второй матч подряд используете Далера Кузяева на правом фланге обороны. Почему так?
— Это вынужденная мера, потому что Смольникова беспокоит его травма ноги, а Иванович непонятно когда вернется в расположение команды, потому что у него проблемы с глазом. Это вынужденная мера — использовать Далера на позиции защитника.
— 14:2 — разница забитых и пропущенных. Это то, на что вы рассчитывали, и то, чего вы хотели? Как оцените результат?
— В десяти оставшихся матчах чемпионата мы надеемся забить тридцать, так что это правильное направление.
ФК "Зенит"
— Довольны ли вы тем, как прошла подготовка?
— Да, я в целом доволен сбором, мне понравилось, как тренировалась команда, все ребята хорошо проводили тренировки, - приводит его слова официальный сайт клуба.
— Вы второй матч подряд используете Далера Кузяева на правом фланге обороны. Почему так?
— Это вынужденная мера, потому что Смольникова беспокоит его травма ноги, а Иванович непонятно когда вернется в расположение команды, потому что у него проблемы с глазом. Это вынужденная мера — использовать Далера на позиции защитника.
— 14:2 — разница забитых и пропущенных. Это то, на что вы рассчитывали, и то, чего вы хотели? Как оцените результат?
— В десяти оставшихся матчах чемпионата мы надеемся забить тридцать, так что это правильное направление.
ФК "Зенит"
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