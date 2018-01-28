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Роберто Манчини: в десяти оставшихся матчах чемпионата мы надеемся забить тридцать голов

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча с "Гуанчжоу Эвергранд" рассказал о подготовке команды ко второй части чемпионата.

— Довольны ли вы тем, как прошла подготовка?

— Да, я в целом доволен сбором, мне понравилось, как тренировалась команда, все ребята хорошо проводили тренировки, - приводит его слова официальный сайт клуба.

— Вы второй матч подряд используете Далера Кузяева на правом фланге обороны. Почему так?

— Это вынужденная мера, потому что Смольникова беспокоит его травма ноги, а Иванович непонятно когда вернется в расположение команды, потому что у него проблемы с глазом. Это вынужденная мера — использовать Далера на позиции защитника.

— 14:2 — разница забитых и пропущенных. Это то, на что вы рассчитывали, и то, чего вы хотели? Как оцените результат?

— В десяти оставшихся матчах чемпионата мы надеемся забить тридцать, так что это правильное направление.

ФК "Зенит"
Теги: Манчини Зенит
Вчера, 22:43
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25
(1)
№25 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Вчера, 23:56) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Не получится. У нас почти все команды с Зенитом у своей штрафной стоят всей командой. Забыл уже об этом на сборах видно, поиграв действительно в футбол, а не в автобус.
Регистрация: 28.01.2016
№24 Написал: НетуЧерного (Вчера, 23:49) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: язва
Пятнадцать с левых пенальти ?

И бить с метра. Хотя, как показывает практика - Кокорину и это не помогает

Цитата: Mahoylich
И..... все-таки?

Таракан без головы может прожить неделю. Запитер - значительно больше smile


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№23 Написал: Mahoylich Москва (Вчера, 23:46) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
zen-it,
И..... все-таки?


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№22 Написал: Quincy (Вчера, 23:40) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: НетуЧерного
Как встретишь - так и проведешь)))

поэтому пусть Газпром скидывают и назначают ВАЗЕЛИН в спонсоры))
Регистрация: 2.09.2016
№21 Написал: язва Москва (Вчера, 23:38) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Пятнадцать с левых пенальти ?


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зенытик сосал, сосет и будет сосать!
Регистрация: 25.09.2016
№20 Написал: НетуЧерного (Вчера, 23:38) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Quincy
Спартак вам трешку закинул и поздравил с Новым Годом

Как встретишь - так и проведешь)))


--------------------
Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№19 Написал: fd65 (Вчера, 23:37) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Что Профурсенко, что физкультурник - болотные мечтатели..... коко с Дзю , если не изменяет память, должны 30 мячей за сезон отвалить..... бред сумасшедшего.....
Регистрация: 3.12.2016
№18 Написал: пушкин спб (Вчера, 23:37) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Да, надо, надо равняться на Ливерпуль, и стремиться к их результативности. Они показали нам пример того, как надо играть с командами мелкого пошиба, а мы, блин, сливаем всяким аутсайдерам.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012
№17 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:35) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Роберто Манчини: "Дзюба и Кокорин должны забить минимум 35 голов в сезоне" laughing


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№16 Написал: Quincy (Вчера, 23:34) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
точно малолетка! Во первых читай что я тебе написал! Я имел в виду Европу и все игры а не одну ЛЧ. Но даже там до Вас уже с таким счетом Локомотив обыгрывал Андерлехт! Шах тебе и Мат малец!

Витя,ты дебил,со своей шизофренией иди в сад.Спартак 22 х кратный чемпион,а вы пыль на КБ сапоге,команда без истории,роду и племени,ты пишешь про 16 лет но забываешь что вы целую эпоху просидели в ПЕРДИВЕ,ты пишешь про помощь судей но забываешь что только зенит самая кабинетная команда,вспомни матч с Уралом в том сезоне,где в открытую тянули зеньку,да что с тобой школяром спорить,ЗАПОМНИ:Спартак 22 чемпионства,больше нет ни у кого в России,все остальное для меня голимые отмазки,МЫ СПАРТАК,А ВЫ-УВЫ!Слушай Манчину и наматывай лапшу,а Спартак вам трешку закинул и поздравил с Новым Годом
Регистрация: 2.09.2016
№15 Написал: fd65 (Вчера, 23:31) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ху#в дров! Сказочный долбо#б этот итальянский физкультурник....)))))
Регистрация: 3.12.2016
№14 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Вчера, 23:28) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Quincy
ыло дело,но только где он теперь?))Романцев их в разы больше выиграл,только что сейчас об этом говорить?Мы говорим о настоящем,в настоящем я тебе расклад дал

интересный ты человек, до ужаса! То есть 16ть лет сосали болт а потом чудом выиграли золото, не без помощи судеек, это значит настоящее))))))) а 3-и 5-ть лет назад это уже прошлое!)) Прошлое это 15-20ть лет назад а не два три года! По чесноку, тебе сколько лет!? 14ть или 15ть?
Цитата: Quincy

самая крупная победа в ЛЧ среди наших клубов у Спартака над Севильей

точно малолетка! Во первых читай что я тебе написал! Я имел в виду Европу и все игры а не одну ЛЧ. Но даже там до Вас уже с таким счетом Локомотив обыгрывал Андерлехт! Шах тебе и Мат малец!

Цитата: Quincy
Цитата: zen-it
А уж Ливеру это вообще масло масленное!))

А Ливер на каком месте идет в РФПЛ? sweat_smileвам Асмарал 8 вкатывал,без всякого масло и это в рамках ЧР

Спать ложись, завтра в школу!

Цитата: Mahoylich
zen-it,
Можешь мне голову отрезать , а если нет, сам дашь?

Слюшай, да? Мы не в ауле! Чтобы головы резать! Это ты иди своей невестке-барашке во дворе режь! Вы же там кроме овец никого не видете.
Регистрация: 5.04.2017
№13 Написал: Mahoylich Москва (Вчера, 23:20) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
zen-it,
Можешь мне голову отрезать , а если нет, сам дашь?


--------------------
Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№12 Написал: Quincy (Вчера, 23:13) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
А уж Ливеру это вообще масло масленное!))

А Ливер на каком месте идет в РФПЛ? sweat_smileвам Асмарал 8 вкатывал,без всякого масло и это в рамках ЧР
Регистрация: 2.09.2016
№11 Написал: Геннадий Летицкий (Вчера, 23:13) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мысль интересная, Но я что то ни Месси, ни Суареса , ни даже Гризмана не наблюдаю,да и шести Спартак(ов) в ЧРнет
Регистрация: 24.05.2017
№10 Написал: Quincy (Вчера, 23:12) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Спаллетти дважды сходу выиграл ЧР! Но я об этом впервые тебе говорю!

было дело,но только где он теперь?))Романцев их в разы больше выиграл,только что сейчас об этом говорить?Мы говорим о настоящем,в настоящем я тебе расклад дал

Цитата: zen-it
Рекорд в Европе среди наших клубов установили!))

самая крупная победа в ЛЧ среди наших клубов у Спартака над Севильей
Регистрация: 2.09.2016
№9 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Вчера, 23:10) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Quincy
Цитата: zen-it
это тогда нужно Каррешку звань в главные.

Каррера действующий чемпион России,в первый же год работы,а вас Плаксини только на бабло разводит,еще и неустойку отожмет

Спаллетти дважды сходу выиграл ЧР! Но я об этом впервые тебе говорю! А не на каждом углу, как дебил об этом говорю. И при этом он каррешка влетал с позором КС 5-0!! Нам 5-1!!! А уж Ливеру это вообще масло масленное!))7-0!! Рекорд в Европе среди наших клубов установили!)) Дааа!! Великий тренер! Прям мечта!
Регистрация: 5.04.2017
№8 Написал: Quincy (Вчера, 23:09) #
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
это тогда нужно Каррешку звань в главные.

Каррера действующий чемпион России,в первый же год работы,а вас Плаксини только на бабло разводит,еще и неустойку отожмет

СМИ: "САНТОС" ВСЕ-ТАКИ ОТПУСТИТ ВЕРИССИМО В СПАРТАК

Защитник "Сантоса" Лукас Вериссимо все-таки перейдет в "Спартак", сообщает Tuttomercatoweb. По информации источника, бразильский клуб согласился расстаться с 22-летним игроком обороны за 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Сантос" отклонил два предложения красно-белых по выкупу прав на игрока. Бразильский клуб не был готов расставаться с защитником меньше чем за 10 миллионов евро – "Спартак" решил арендовать у "Наполи" игрока обороны Николу Максимовича, а боссы "рыбы" наложили вето на трансфер Вериссимо.

Напомним, в этом сезоне Вериссимо принял участие в 36 матчах в чемпионате Бразилии и отметился 9 желтыми карточками. Всего на его счету 45 игр и один гол за "Сантос".
Регистрация: 2.09.2016
№7 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Вчера, 23:02) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Quincy
а пропустить 60

это тогда нужно Каррешку звань в главные.

Цитата: Mahoylich
В десяти оставшихся матчах чемпионата мы надеемся забить тридцать, так что это правильное направление. ..... Грандиозно!!! Вот, серьезно я даже порадуюсь , и если это случится то я пойду до Владивастока пешком.

а может еще и в --пу дашь? А, что а вдруг?
Регистрация: 5.04.2017
№6 Написал: Mahoylich Москва (Вчера, 22:59) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
В десяти оставшихся матчах чемпионата мы надеемся забить тридцать, так что это правильное направление. ..... Грандиозно!!! Вот, серьезно я даже порадуюсь , и если это случится то я пойду до Владивастока пешком.


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№5 Написал: Quincy (Вчера, 22:59) #
  • -7
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
а пропустить 60
Регистрация: 2.09.2016
№4 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Вчера, 22:58) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: НетуЧерного
Голов не найдешь - забивайте друг другу жопы

И опять ты тут?! Ну ты каплячерногодоктора, культяпки то свои трясущие убери от клавиатуры! Что ни тема про Зенит и он тут как тут! С разных ников отпишится, и сидит довольный такой, как петушок прям! Наверное первый парень на деревне, так ведь капоячерногодоктора?

Цитата: Kolpino2
Да уж. Со Спартаком-то не играем, кому еще столько забьешь, чтобы статистику сделать?

да их уже не интересно трахтибиохать. Сколько уже можно по пятерине всовывать-то?
Регистрация: 5.04.2017
№3 Написал: baden69 (Вчера, 22:56) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Шансов очень немного, т.к. 2/3 команд в ЧР играет явно от обороны. Здесь в товарках команды пытаются показывать атакующий футбол, поэтому и получается много забивать + все только начинают подготовку и находятся не в лучшей форме. Хотя, честно говоря, хотелось бы увидеть в каждой игре много голов в воротах соперников Зенита. Главное, чтобы с Лодыгиным было все в порядке.
Регистрация: 31.08.2010
№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Вчера, 22:55) #
  • +3
  •  (11)
online

Да уж. Со Спартаком-то не играем, кому еще столько забьешь, чтобы статистику сделать?
Регистрация: 12.11.2007
№1 Написал: НетуЧерного (Вчера, 22:50) #
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Голов не найдешь - забивайте друг другу жопы


--------------------
Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
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