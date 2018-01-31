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"Спартак" не отдал Зе Луша в аренду "Ньюкаслу"

Как стало известно «Чемпионату», «Ньюкасл Юнайтед» рассчитывал взять нападающего «Спартака» Зе Луиша в аренду с опцией выкупа, однако красно-белых такие условия не устроили. Московский клуб готов рассмотреть только варианты с трансфером футболиста за крупную сумму.

«Ньюкасл» прислал первый запрос по Зе Луишу на прошлой неделе, предложив за трансфер игрока € 10 млн. «Спартак» такая сумма не устроила, и москвичи ответили отказом. В последний день трансферного окна в Европе англичане сделали ещё одно предложение по форварду, но и оно было отвергнуто.

Зе Луиш провёл в текущем сезоне РФПЛ 10 матчей, отметившись 2 голами и 4 результативными передачами.
Теги: Спартак Зе Луиш Ньюкасл
Вчера, 23:01
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5
(2)
№5 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 00:19) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Месть Спартака европейским клубам за летнюю трансферную компанию)))


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№4 Написал: НетуЧерного (Вчера, 23:33) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Лохи в России все северней, найдете по запаху, от самого большого в Европе сортира... Нет бабок - нет Зе, бог подаст!


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№3 Написал: Spartak СССР (Вчера, 23:17) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Флоризель
Он конечно деревяный, но очень старательный. Пригодится.

по сравнению с Шлюбой,Зе просто Пеле
Регистрация: 6.04.2016
№2 Написал: Флоризель SPb (Вчера, 23:11) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Он конечно деревяный, но очень старательный. Пригодится.
Регистрация: 31.01.2018
№1 Написал: Spartak СССР (Вчера, 23:04) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
пошли в сад,нищеброды
Регистрация: 6.04.2016
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