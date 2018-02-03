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Аргентинский клуб ведет судебные разбирательства из-за перехода Эмилиано Ригони в "Зенит"

Аргентинский клуб "Бельграно" ведет судебные разбирательства с "Индепендьенте" по делу о переходе хавбека Эмилиано Ригони в "Зенит", передает Clarin.

"Бельграно" владел 50% экономических прав на футболиста, однако получил только €1,7 млн из €9,7 млн, заплаченных петербургским клубом.

Аргентинский клуб намерен подать запрос документации о трансфере в аргентинскую футбольную федерацию и ФИФА.

Газета.Ru
Теги: Ригони
Сегодня, 10:58
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