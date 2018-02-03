Аргентинский клуб ведет судебные разбирательства из-за перехода Эмилиано Ригони в "Зенит"

Аргентинский клуб "Бельграно" ведет судебные разбирательства с "Индепендьенте" по делу о переходе хавбека Эмилиано Ригони в "Зенит", передает Clarin."Бельграно" владел 50% экономических прав на футболиста, однако получил только €1,7 млн из €9,7 млн, заплаченных петербургским клубом.Аргентинский клуб намерен подать запрос документации о трансфере в аргентинскую футбольную федерацию и ФИФА.