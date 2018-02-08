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Дмитрий Хохлов: с "Амкаром" неплохая получилась игра, мне понравилась

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал победу в товарищеском матче над "Амкаром" (2:1).

"Неплохая получилась игра, мне понравилась. Были какие-то ошибки в начале, буквально на первых минутах не разобрались и пропустили пару моментов, но потом то, о чем договаривались, выполнили. В общекомандных перестроениях и в атаке получше выглядели. В принципе, нормально. Много работали над тактикой, и улучшения есть. Что-то еще не до конца поняли, займемся поплотнее этими моментами на третьем сборе", - цитирует Хохлова пресс-служба клуба.
Теги: Хохлов Динамо
Вчера, 22:31
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 00:22) #
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Дмитрий ...Сам понимаешь....что это предсезонка....первый матч в чемпионате...вот это и будет показатель....тем более с Краснодаром...УДАЧИ.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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