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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дмитрий Хохлов: с "Амкаром" неплохая получилась игра, мне понравилась
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал победу в товарищеском матче над "Амкаром" (2:1).
"Неплохая получилась игра, мне понравилась. Были какие-то ошибки в начале, буквально на первых минутах не разобрались и пропустили пару моментов, но потом то, о чем договаривались, выполнили. В общекомандных перестроениях и в атаке получше выглядели. В принципе, нормально. Много работали над тактикой, и улучшения есть. Что-то еще не до конца поняли, займемся поплотнее этими моментами на третьем сборе", - цитирует Хохлова пресс-служба клуба.
"Неплохая получилась игра, мне понравилась. Были какие-то ошибки в начале, буквально на первых минутах не разобрались и пропустили пару моментов, но потом то, о чем договаривались, выполнили. В общекомандных перестроениях и в атаке получше выглядели. В принципе, нормально. Много работали над тактикой, и улучшения есть. Что-то еще не до конца поняли, займемся поплотнее этими моментами на третьем сборе", - цитирует Хохлова пресс-служба клуба.
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