Алан Гатагов: в России у молодого игрока нет права на ошибку

Бывший полузащитник "Локомотива" Алан Гатагов отметил, что в России не лучшим образом выстроена работа с молодыми игроками.– В России особо с молодыми никто не нянчится. Это наша ментальность… Очень много критики. Молодым точно не так помогают, как в Европе. У нас молодой игрок – как сапер. Понимаете? У тебя фактически нет права на ошибку.– Насколько я знаю, в Германии платят молодым игрокам такие же деньги. Даже больше. Но на этом никто не зацикливается. А в России, если у кого-то что-то начинает получаться, кто-то вылезает наверх, сразу все завидуют. Всегда кажется, что иностранцы лучше, своих мы что-то не ценим. Ведь у нас хватает своих сильных ребят. А про большие зарплаты хотел бы сказать еще одну вещь.– Но я и не беру конкретно этого игрока. Говорю в целом о нашей системе. А Кокорину желаю и дальше прогрессировать. Хотя, если вспомните, сколько его критиковали? В Европе молодежь не закапывают в прессе, а наоборот поддерживают. В России – все в целом наоборот, журналисты ищут какие-то изъяны. Почему бы не писать о хорошем? Если бы мы лучше рекламировали своих ребят, глядишь, больше бы людей потом уезжало в Европу. Надо раскручивать своих. В чемпионате России хватает и голов хороших, и классных финтов. Реально же есть на что посмотреть!