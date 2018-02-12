Новости партнеров

Владимир Леонов: новому руководству "Рубина" нужно время, всё в клубе наладится

Руководству "Рубина" нужно время, чтобы навести порядок в клубе, но ситуация наладится, заявил министр спорта Татарстана, член попечительского совета "рубиновых" Владимир Леонов.

"Команда меняется, сейчас непростые финансовые времена, но надеемся, что это все останется в прошлом. Нужно хорошо закончить сезон, а уже на следующий год будем ставить задачи. Главное - сохранить команду, почистить с точки зрения финансов. Новому руководству и главному тренеру нужно время. Думаю, что все наладится. Вторую часть сезона "Рубин" начнет на "Казань Арене". В середине мая будет проведен тестовый матч перед чемпионатом мира с участием казанской команды. На нем будут отработаны все сервисы, как это было перед Кубком конфедераций", - цитирует Леонова "Р-Спорт".
Теги: Леонов Рубин
Вчера, 23:28
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.