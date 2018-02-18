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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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"Ростов" оказался сильнее "Олесунна"
Сергей Паршивлюк: с "Олесунном" был хороший спарринг для того, чтобы почувствовать ритм игры
Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк подвел итоги победного матча против "Олесунна" (2:1), в котором отдал две голевые передачи.
- Хорошо себя чувствую, выдержал весь матч. Это был хороший спарринг для того, чтобы почувствовать ритм игры. Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут. Впереди две недели на то, чтобы подойти ко второй части в оптимальных физических и психологических кондициях
- Давай вспомним голы команды.
- При розыгрыше штрафного увидел, что защитник отвернулся от меня. Чуперка вовремя покатил мне на ход, и я выполнил подачу. Валерий Георгиевич перед игрой просил больше подавать в штрафную, так как у нас в команде есть люди, которые умеют забивать головой. Это была больше импровизация, нежели наигранная комбинация, но отмечу, что некоторые моменты подобной игры мы отрабатываем на тренировках.
Во втором голе прочитал передачу соперника, выполнил перехват. Зуев хорошо открылся, и я направил мяч в свободную зону.
- Как в целом оцениваешь прошедший матч?
- Сложно играть с такими командами. Как правило, они берут свое не мастерством, а желанием. Такие спарринги очень полезны, а забить мы могли еще. Обидно, что пропустили необязательный гол, так как пенальти был достаточно спорным.
- Соперник провел много замен. Во втором тайме они выглядели свежее?
- Не думаю. Просто нам самим было уже сложнее в конце матча. Нужно было больше держать мяч, чтобы сохранить силы, а приходилось действовать наоборот.
ФК "Ростов"
- Хорошо себя чувствую, выдержал весь матч. Это был хороший спарринг для того, чтобы почувствовать ритм игры. Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут. Впереди две недели на то, чтобы подойти ко второй части в оптимальных физических и психологических кондициях
- Давай вспомним голы команды.
- При розыгрыше штрафного увидел, что защитник отвернулся от меня. Чуперка вовремя покатил мне на ход, и я выполнил подачу. Валерий Георгиевич перед игрой просил больше подавать в штрафную, так как у нас в команде есть люди, которые умеют забивать головой. Это была больше импровизация, нежели наигранная комбинация, но отмечу, что некоторые моменты подобной игры мы отрабатываем на тренировках.
Во втором голе прочитал передачу соперника, выполнил перехват. Зуев хорошо открылся, и я направил мяч в свободную зону.
- Как в целом оцениваешь прошедший матч?
- Сложно играть с такими командами. Как правило, они берут свое не мастерством, а желанием. Такие спарринги очень полезны, а забить мы могли еще. Обидно, что пропустили необязательный гол, так как пенальти был достаточно спорным.
- Соперник провел много замен. Во втором тайме они выглядели свежее?
- Не думаю. Просто нам самим было уже сложнее в конце матча. Нужно было больше держать мяч, чтобы сохранить силы, а приходилось действовать наоборот.
ФК "Ростов"
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