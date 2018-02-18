Женская сборная России сыграла в хиджабах в товарищеском матче в Иране

Женская сборная России по мини-футболу провела два товарищеских матча против команды Ирана. Первую встречу 17 февраля россиянки проиграли со счётом 1:2, а на следующий день взяли реванш в драматичном поединке.Сборная России играла в хиджабах.Россиянки уже играли товарищеские матчи с Ираном в Тегеране в октябре 2016 года. Тогда девушкам также пришлось надеть хиджабы на игру.Мини-футбол. Женщины. Товарищеские матчи: Назарова, 2.Лебедева, 11, 18, Ефипова, 39, 40.