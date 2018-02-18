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Женская сборная России сыграла в хиджабах в товарищеском матче в Иране

Женская сборная России по мини-футболу провела два товарищеских матча против команды Ирана. Первую встречу 17 февраля россиянки проиграли со счётом 1:2, а на следующий день взяли реванш в драматичном поединке.

Сборная России играла в хиджабах.

Россиянки уже играли товарищеские матчи с Ираном в Тегеране в октябре 2016 года. Тогда девушкам также пришлось надеть хиджабы на игру.

Мини-футбол. Женщины. Товарищеские матчи

Иран-Россия — 2:1 (1:1).

Гол у России: Назарова, 2.

Иран-Россия — 3:4 (2:2).

Голы у России: Лебедева, 11, 18, Ефипова, 39, 40.
Вчера, 23:04
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5
(1)
№5 Написал: 27alishka Санкт-Петербург (Сегодня, 01:57) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Анжи»
Цитата: Alter ego
Цитата: Shekel
А если в каких-то племенах принято голыми играть, тоже бы разделись?

Шахматистка из США грузинского происхождения Нази Паикидзе-Барнс отказалась от участия в чемпионате мира в Иране. Она заявила, что не собирается носить хиджаб и тем самым поддерживать угнетение прав женщин, даже если из-за этого ей придется пропустить одно из важнейших в жизни соревнований. My Webpage

Молодец девушка. Странно , что у наших девушек у девушек из сборной не хватило чувства собственного достоинства .

О каких достоинствах ты говоришь??о том как с парнями ночи проводить идиот?
Регистрация: 19.03.2013 [жалоба]
№4 Написал: yukap С-Пб (Сегодня, 01:28) #
  • 0
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Конечно для нас очень не привычно такое принижение женщин. Но традиции тоже надо уважать. Моя сестра только что вернулась из Ирана. И там не хиджабы а женщины ходят с прикрытой головой. А сам народ очень добрый и приятный. И к русским очень хорошо относятся.А вот где реально жесть это у саудитов. И казни жесткие и т.п. И к людям из других стран они относятся свысока.


https://sputniknews.kz/images/87/01/870152.jpg


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Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
Регистрация: 9.03.2007 [жалоба]
№3 Написал: Alter ego (Сегодня, 00:44) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Shekel
А если в каких-то племенах принято голыми играть, тоже бы разделись?

Шахматистка из США грузинского происхождения Нази Паикидзе-Барнс отказалась от участия в чемпионате мира в Иране. Она заявила, что не собирается носить хиджаб и тем самым поддерживать угнетение прав женщин, даже если из-за этого ей придется пропустить одно из важнейших в жизни соревнований. My Webpage

Молодец девушка. Странно , что у наших девушек у девушек из сборной не хватило чувства собственного достоинства .
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 00:17) #
  • +4
  •  (4)

А если в каких-то племенах принято голыми играть, тоже бы разделись?

Шахматистка из США грузинского происхождения Нази Паикидзе-Барнс отказалась от участия в чемпионате мира в Иране. Она заявила, что не собирается носить хиджаб и тем самым поддерживать угнетение прав женщин, даже если из-за этого ей придется пропустить одно из важнейших в жизни соревнований. My Webpage
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 23:06) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
ремонтировать тут уже бесполезно.
запускайте контрольный астероид.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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