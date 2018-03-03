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Гаджи Гаджиев: если бы не закрыли долги перед игроками, я не смог бы уйти

Российский специалист Гаджи Гаджиев рассказал, почему решил покинуть пост главного тренера "Амкара".

"У меня уже никакого статуса в команде нет, но приехал сюда, потому что сохранились добрые отношения. Мои помощники по-прежнему работают здесь, команда всё равно наша. Думаю, вот эта игра с "Зенитом" пройдёт, и ещё с Москвы прилечу на один-два матча, а больше — нет.

У нас команду на протяжении этих циклов готовили помощники - то Евсеев, то Каряка. Так что всё давно спланировано. Решение уйти я сам принял, и оно не резкое. Весь цикл с 11 января вели помощники. Я участвовал в процессе, в составлении программ, но все занятия и игры проводили они. Если бы выиграли в Кубке, был бы смысл оставаться до следующей стадии.

Конечно, мы сделали ошибку, что играли в этих условиях. Там невозможно было играть. У нас-то команда более высокого класса. Если бы соперником был "Зенит", то, как сказал Занев, нам было бы выгодно играть на таком поле. А в этой ситуации, конечно, нельзя было играть.

Бюджет принят до конца этого года. Если бы не закрыли долги перед игроками, то мне уходить было бы не с руки. Я не смог бы уйти. Ну как так - долги есть, а главный тренер ушёл? Всё-таки морально легче уходить, когда долги закрыты, и получена гарантия от губернатора, что этот сезон команда доиграет", - передает слова Гаджиева "Чемпионат" со ссылкой на телеканал "Наш футбол".
Теги: Гаджиев Амкар
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