Софьян Ханни: прочувствовал все величие "Спартака", когда посетил музей

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни остался под сильным впечатлением от посещения музея красно-белых.- Я счастлив находиться в составе этой великой команды, почувствовал всю атмосферу, величие клуба, когда посетил музей, - сказал Ханни.- Я пока не могу сравнить атмосферу на матчах "Андерлехта" и "Спартака" - ведь в Москве я видел всего одну игру. Но, наверное, сложно сравнивать. Здесь все масштабнее.