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Софьян Ханни: прочувствовал все величие "Спартака", когда посетил музей

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни остался под сильным впечатлением от посещения музея красно-белых.

- Я счастлив находиться в составе этой великой команды, почувствовал всю атмосферу, величие клуба, когда посетил музей, - сказал Ханни.

- Как вам атмосфера на трибунах? Лучше, чем в Бельгии?

- Я пока не могу сравнить атмосферу на матчах "Андерлехта" и "Спартака" - ведь в Москве я видел всего одну игру. Но, наверное, сложно сравнивать. Здесь все масштабнее.

"Спорт-Экспреcс"
Теги: Ханни Спартак
Сегодня, 18:09
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№7 Написал: Ghostbuster (Сегодня, 18:38) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
romazab,
Не имея ни одного европейского титула весьма глупо делать громкие заявления...
Регистрация: 19.02.2018 [жалоба]
№6 Написал: romazab Москва (Сегодня, 18:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Так это самый титулованный и уважаемый клуб России, кол-во болельщиков и т.д. остальным еще причмокивать долго, чтоб хотя бы приблизится к этому. Факт.
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
№5 Написал: Ghostbuster (Сегодня, 18:35) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
oksva,
Сводите Ханни в Музей спортивной славы ЦСКА

ТЫЦ

и шпаргалка Трахтенберга у него просто вылетит из головы smile
Регистрация: 19.02.2018 [жалоба]
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну так это же великий Спартак.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№3 Написал: avnik море (Сегодня, 18:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Это ты в музее молдавского Шерифа не был, вот где величие, местечковые, правда, но в спартаке и таким гордятся...


Лыжи по залам стоят... Санки приварены к стенкам... На потолке пояснение: - Да, вы не перепутали - вы находитесь в музее футбольного клуба...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№2 Написал: oksva Спб (Сегодня, 18:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Это ты в музее молдавского Шерифа не был, вот где величие, местечковые, правда, но в спартаке и таким гордятся...

Саня , опять обращаюсь к тебе . ты видел этот музей , хотя бы на видео ? Вот , допустим , он не спартаковский , другой команды - что бы ты сказал ? Ну надо ведь уметь абстрагироваться от клубных пристрастий , музей то ведь - великолепен . Любой игрок Спартака , хоть раз одевший его майку - уже может увидеть себя в истории клуба , каждый забивший хоть один гол - увидеть его и знать , что любой посетитель музея может его увидеть . Это разве не достойно уважения ? Неужели погано всё , что есть хорошего у соперника . Ты не хотел бы сходить в такой музей ЦСКА ? А болельщики других клубов - в свои ? . Я считаю , нам есть чем гордиться , а остальным - к чему стремиться .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:13) #
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Болеет за:
ЦСКА
Это ты в музее молдавского Шерифа не был, вот где величие, местечковые, правда, но в спартаке и таким гордятся...


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
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