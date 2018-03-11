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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Бубнов: Вилков обязан был назначить пенальти за фол на Калачеве
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 22-го труа чемпионата России между "Ростовом" и "Зенитом".
"Масштабные перестановки в составе петербуржцев меня не удивили, так как Манчини высказывал недовольство игрой в Лейпциге. А у того же Кокорина было переутомление, так что ротация проводилась, исходя в том числе из состояния футболистов. Почему вышел Лодыгин? Как я понимаю, Лунев получил повреждение на разминке, поэтому эта замена была незапланированной.
У "Зенита" в последнее время наблюдаются серьезные проблемы в атаке, а такая ротация их лишь усугубляет. К примеру, впереди вышла связка Полоза и Дриусси – впервые в официальных матчах, насколько я помню. Понятно, что сыгранности от них ждать не стоило. То же самое касается и средней линии, где сложно было рассчитывать на взаимопонимание. Безусловно, это создало "Зениту" проблемы.
Что касается падения Калачева после столкновения с Мевлей, то это чистый пенальти. При этом Вилков прекрасно видел этот момент, но почему-то не решился указать на «точку». Все же было видно как на ладони! Видимо, не был до конца уверен, а боковой не смог подсказать. А ведь в таком случае он должен либо назначать пенальти, либо показывать желтую карточку за симуляцию.
С учетом созданных моментов и неназначенного пенальти можно сказать, что "Ростов" больше заслужил победы. Но при этом не могу сказать, что одна из команд владела ощутимым преимуществом. Игра была скорее равной и проходила в вязкой борьбе. Но факт в том, что "Зенит" сильно усложнил себе положение, выпав из зоны Лиги чемпионов. Если ЦСКА, «Спартак» и «Локо» одержат победы, турнирная ситуация петербуржцев будет совсем сложной", - цитирует Бубнова Sportbox.
"Масштабные перестановки в составе петербуржцев меня не удивили, так как Манчини высказывал недовольство игрой в Лейпциге. А у того же Кокорина было переутомление, так что ротация проводилась, исходя в том числе из состояния футболистов. Почему вышел Лодыгин? Как я понимаю, Лунев получил повреждение на разминке, поэтому эта замена была незапланированной.
У "Зенита" в последнее время наблюдаются серьезные проблемы в атаке, а такая ротация их лишь усугубляет. К примеру, впереди вышла связка Полоза и Дриусси – впервые в официальных матчах, насколько я помню. Понятно, что сыгранности от них ждать не стоило. То же самое касается и средней линии, где сложно было рассчитывать на взаимопонимание. Безусловно, это создало "Зениту" проблемы.
Что касается падения Калачева после столкновения с Мевлей, то это чистый пенальти. При этом Вилков прекрасно видел этот момент, но почему-то не решился указать на «точку». Все же было видно как на ладони! Видимо, не был до конца уверен, а боковой не смог подсказать. А ведь в таком случае он должен либо назначать пенальти, либо показывать желтую карточку за симуляцию.
С учетом созданных моментов и неназначенного пенальти можно сказать, что "Ростов" больше заслужил победы. Но при этом не могу сказать, что одна из команд владела ощутимым преимуществом. Игра была скорее равной и проходила в вязкой борьбе. Но факт в том, что "Зенит" сильно усложнил себе положение, выпав из зоны Лиги чемпионов. Если ЦСКА, «Спартак» и «Локо» одержат победы, турнирная ситуация петербуржцев будет совсем сложной", - цитирует Бубнова Sportbox.
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