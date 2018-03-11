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Александр Бубнов: Вилков обязан был назначить пенальти за фол на Калачеве

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 22-го труа чемпионата России между "Ростовом" и "Зенитом".

"Масштабные перестановки в составе петербуржцев меня не удивили, так как Манчини высказывал недовольство игрой в Лейпциге. А у того же Кокорина было переутомление, так что ротация проводилась, исходя в том числе из состояния футболистов. Почему вышел Лодыгин? Как я понимаю, Лунев получил повреждение на разминке, поэтому эта замена была незапланированной.

У "Зенита" в последнее время наблюдаются серьезные проблемы в атаке, а такая ротация их лишь усугубляет. К примеру, впереди вышла связка Полоза и Дриусси – впервые в официальных матчах, насколько я помню. Понятно, что сыгранности от них ждать не стоило. То же самое касается и средней линии, где сложно было рассчитывать на взаимопонимание. Безусловно, это создало "Зениту" проблемы.

Что касается падения Калачева после столкновения с Мевлей, то это чистый пенальти. При этом Вилков прекрасно видел этот момент, но почему-то не решился указать на «точку». Все же было видно как на ладони! Видимо, не был до конца уверен, а боковой не смог подсказать. А ведь в таком случае он должен либо назначать пенальти, либо показывать желтую карточку за симуляцию.

С учетом созданных моментов и неназначенного пенальти можно сказать, что "Ростов" больше заслужил победы. Но при этом не могу сказать, что одна из команд владела ощутимым преимуществом. Игра была скорее равной и проходила в вязкой борьбе. Но факт в том, что "Зенит" сильно усложнил себе положение, выпав из зоны Лиги чемпионов. Если ЦСКА, «Спартак» и «Локо» одержат победы, турнирная ситуация петербуржцев будет совсем сложной", - цитирует Бубнова Sportbox.
Сегодня, 18:06
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№14 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 18:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Тут либо спортбокс, либо Бубнов дауны.


Не-а!
На "боксе" Еськов фигурирует.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№13 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 18:42) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
При этом Вилков прекрасно видел этот момент...
По телевизору...Пендаль был, кто спорит, для Ростова не прокатило....Зенит в ЧР сегодня играл в футбол, а не в шахматы....наконец-то...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№12 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 18:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sssh53
Надо меньше пить, а то судьи все на одно лицо становятся) Хотя в этом может и есть серьмяжная правда) Еськов должен был дать штрафной в пользу Зениту за минуту до якобы пенальти за удар Калачева по ноге Кузяева, которая привела к травме игрока сборной. Ну давайте еще помимо центра защиты еще и середину поля вырежем общими услиями

а давайте всех, кого в сборную вызывают даже на просмотр, вообще не трогать на поле и ближе чем на метр к ним не подходить! Ну и чо? А вдруг они травму получат? А калачева не жалко, он ведь не сборник, ему можно не только специально шипами на ногу наступать, но еще надо было и подпрыгнуть на ней, когда он упал.
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№11 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 18:35) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Вилков еще кушать хочет, не судите его строго.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№10 Написал: kurbath тула (Сегодня, 18:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sssh53
Еськов должен был дать штрафной в пользу Зениту за минуту до якобы пенальти за удар Калачева по ноге Кузяева, которая привела к травме игрока сборной. Ну давайте еще помимо центра защиты еще и середину поля вырежем общими услиями

Напишите письмо
ведь игрочишка сбродной
Регистрация: 20.11.2015 [жалоба]
№9 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 18:20) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
КАМАЗ
Бубнов - Царь футбола!
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№8 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 18:20) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
И снова на арене цирка лысый клоун Бубнов! Посчитай ещё ТТД игроков, которых не было на поле!
Регистрация: 22.02.2013 [жалоба]
№7 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 18:20) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ну так... кто бы сомневался!..
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№6 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 18:20) #
  • -5
  •  (7)
online

Надо меньше пить, а то судьи все на одно лицо становятся) Хотя в этом может и есть серьмяжная правда) Еськов должен был дать штрафной в пользу Зениту за минуту до якобы пенальти за удар Калачева по ноге Кузяева, которая привела к травме игрока сборной. Ну давайте еще помимо центра защиты еще и середину поля вырежем общими услиями
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№5 Написал: Dragon (Сегодня, 18:18) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Ювентус»
Вилков бы поставил,но в ворота Ростова,а вот Еськов гнида не дал чистый пенальти в ворота зенита
Регистрация: 28.02.2017 [жалоба]
№4 Написал: VIOLATOR Новосибирск (Сегодня, 18:15) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Вилков!?! Ему же за предыдущую игру кол поставили! Видимо надо было осиновый.
Регистрация: 16.05.2015 [жалоба]
№3 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 18:15) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Бубен опять заквасил!Вилков начудил вчера и вряд ли вообще будет судить,а Еськов сегодня и тоже уйдёт в глухую лигу!Может пора и Бурдагосскому на покой?
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
№2 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 18:13) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Сибирячок
Вилков? А может Еськов? А Вилкова, надеюсь, я увижу только в гробу.

Нет! Пусть будет так! ВИЛКОВ был обязан назначить пенальти. Он постоянно в матчах зенита занимается не своим делом... )))
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:12) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вилков? А может Еськов? А Вилкова, надеюсь, я увижу только в гробу.

Тут либо спортбокс, либо Бубнов дауны.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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