Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Дмитрий Хомич: "Зенит" – обычная команда, ничем не впечатлили

Вратарь "Амкара" Дмитрий Хомич поделился мнением матче против "Зенита" в 21-м туре чемпионата России (0:0).

"Бред. А когда в матче с "Ростовом" в ворота "Зенита" пенальти не ставят – это не бред? Вот Кришито прыгает с двух ног – это желтая карточка или удаление? Все моменты можно трактовать по-разному.

Но не думаю, что какое-то из удалений "Зенита" несправедливое. Надо отвечать за себя. Когда что-то не получается, начинаешь выискивать врагов. По игре меня "Зенит" ничем не впечатлил, честно. Обычная команда", - цитирует Хомича Sport24.ru.
Теги: Хомич Амкар Зенит
Сегодня, 17:03
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(3)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.