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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Хомич: "Зенит" – обычная команда, ничем не впечатлили
Вратарь "Амкара" Дмитрий Хомич поделился мнением матче против "Зенита" в 21-м туре чемпионата России (0:0).
"Бред. А когда в матче с "Ростовом" в ворота "Зенита" пенальти не ставят – это не бред? Вот Кришито прыгает с двух ног – это желтая карточка или удаление? Все моменты можно трактовать по-разному.
Но не думаю, что какое-то из удалений "Зенита" несправедливое. Надо отвечать за себя. Когда что-то не получается, начинаешь выискивать врагов. По игре меня "Зенит" ничем не впечатлил, честно. Обычная команда", - цитирует Хомича Sport24.ru.
"Бред. А когда в матче с "Ростовом" в ворота "Зенита" пенальти не ставят – это не бред? Вот Кришито прыгает с двух ног – это желтая карточка или удаление? Все моменты можно трактовать по-разному.
Но не думаю, что какое-то из удалений "Зенита" несправедливое. Надо отвечать за себя. Когда что-то не получается, начинаешь выискивать врагов. По игре меня "Зенит" ничем не впечатлил, честно. Обычная команда", - цитирует Хомича Sport24.ru.
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