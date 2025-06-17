Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Бока Хуниорс
2 - 2 2 2
БенфикаЗавершен
Фламенго
2 - 0 2 0
ЭсперансЗавершен
Флуминенсе
19:00
Боруссия ДНе начат
Ривер Плейт
22:00
Урава Ред ДаймондсНе начат

"Игрок находится в безопасном месте". В махачкалинском "Динамо" рассказали о текущем состоянии иранского футболиста

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов рассказал о текущем положении Мохаммада Хоссейннеджада.
Фото: "Динамо" Махачкала
"Идут военные действия, ситуация сложная. Если так можно сказать, игрок находится в безопасном месте. Делаем все возможное, чтобы футболист вернулся в расположение команды", - цитирует Газизова "СЭ".

Напомним, что воздушное пространство Ирана закрыто из-за военных действий. Футболист махачкалинского "Динамо" иранец Мохаммаджавад Хоссейннеджад не прибыл на летние сборы махачкалинского клуба.

В прошлом сезоне футболист провел 29 матчей за махачкалинский клуб во всех турнирах и отметился 3 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Ранее нападающий выступал за иранский "Сепахан"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится