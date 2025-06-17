"Идут военные действия, ситуация сложная. Если так можно сказать, игрок находится в безопасном месте. Делаем все возможное, чтобы футболист вернулся в расположение команды", - цитирует Газизова "СЭ".
Напомним, что воздушное пространство Ирана закрыто из-за военных действий. Футболист махачкалинского "Динамо" иранец Мохаммаджавад Хоссейннеджад не прибыл на летние сборы махачкалинского клуба.
В прошлом сезоне футболист провел 29 матчей за махачкалинский клуб во всех турнирах и отметился 3 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Ранее нападающий выступал за иранский "Сепахан"
"Игрок находится в безопасном месте". В махачкалинском "Динамо" рассказали о текущем состоянии иранского футболиста
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов рассказал о текущем положении Мохаммада Хоссейннеджада.
Фото: "Динамо" Махачкала